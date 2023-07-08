السبت 08 تموز 2023
النسخة المطبوعة

دارفور.. ماذا يعني انضمام القبائل العربية للدعم السريع؟

أعمدة من الدخان تتصاعد إثر اشتباكات بين الجيش السوداني والدعم السريع-(وكالات)
أعمدة من الدخان تتصاعد إثر اشتباكات بين الجيش السوداني والدعم السريع-(وكالات)
أبوظبي- تشكل دعوة زعماء أكبر 7 قبائل عربية في إقليم دارفور، غرب السودان، لأفراد قبائلهم إلى الانضمام لقوات الدعم السريع، منعطفا قد يرفع بشدة منسوب العنف خلال الحرب الدائرة إن تمت الاستجابة لدعوتهم.اضافة اعلان
جاءت دعوة الزعماء في مقطع فيديو، يظهرون فيه، وهم يطالبون كذلك المتواجدين في صفوف الجيش لتركه، والانتقال للمعسكر الآخر؛ ما يهدد بتقسيم الجيش وإشعال حرب أهلية واسعة، وفق تحذيرات باحثين سياسيين سودانيين.
صراعات قديمة تتجدد
يتكون إقليم دارفور من قبائل عربية وأخرى غير عربية، أشهرها المساليت، توجد بينهم معارك وثارات قديمة تتجدد كلما ضعفت مؤسسات الدولة المركزية، وأكبرها الحرب الواسعة التي أحرقت الإقليم في عام 2003.
ومع نشوب الصراع المسلح بين قوات الجيش بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حمديتي)، 15 نيسان (أبريل) الماضي، تفرَّق تأييد القبائل بين هذا وذاك وفق حسابات عرقية ومصالح قبلية ومناطقية.
ورغم أن الصراع كان محصورا في البداية في العاصمة الخرطوم، إلا أنه مع طول أمده امتدت نيرانه إلى دارفور، وخاصة في مدينة الجنينة ونيالا، وسط تبادل اتهامات بين القبائل عربية وغير عربية بارتكاب جرائم وانتهاكات ضد بعضها.
وفي حزيران (يونيو)، دعا حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، إلى إجراء تحقيق دولي في "القوة المفرطة" التي تم استخدامها ضد السكان في عدة مناطق، بما في ذلك الجنينة، عاصمة ولاية غرب دارفور.
وحذر في مقطع فيديو، من أن "ما يحدث في دارفور الآن لا يقل عما حدث في عام 2003"، مشيرا لوقوع جرائم قتل واغتصاب ونهب وحرق للممتلكات واغتيالات لقادة المنطقة، منهم والي غرب دارفور.
تخطيط على مدى بعيد
المحلل السياسي السوادني، وائل علي، يستخلص من فيديو القبائل العربية المنتشر أن "هناك أطراف داخل الدعم السريع تخطط على المدى الواسع، رغم أنه لم يتم حسم المعارك في الخرطوم بعد".
إلا أنه يتوقع أن الجيش "ستتصدى لتلك المؤامرات الكبرى، ويحاول الحفاظ على الأمن القومي".
من جانبه، يهون الكاتب والمحلل السياسي السوداني، محمد إلياس، من شأن بيان القبائل العربية، قائلا إنه "لا يوجد به أي خطورة، وهو فقط في إطار الحشد بين الطرفين، الدعم السريع والجيش السوداني".
كما يتصور أن البيان "يستهدف الحرب النفسية"، لكنه في نفس الوقت، حذر من أنه إذا استخدم الجيش أو الدعم السريع الأدوات القبلية في الصراع سيتطور إلى حرب أهلية.
وسبق أن حذر "حمديتي" في تسجيل صوتي، أواخر حزيران (يونيو)، من "إشعال حرب أهلية" في دارفور، متهما بدوره ما وصفها بـ"أجهزة الفلول" بالوقوف وراء ذلك.
معارك الجنينة ومشروع دولة
تشهد مدينة الجنينة في دارفور منذ اندلاع الحرب في السودان اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، إضافة إلى مواجهات على خلفية قبلية.
وأدت أعمال العنف والاقتتال في المدينة إلى مقتل المئات وجرح الآلاف منذ شهرين.
ويصف محمد الياس الوضع بأنه "مضطرب، وبه صراع قبلي وعمليات نزوح إلى ولايات أخرى".
ويتوقع وائل علي أنه في حالة عدم حصول الدعم السريع على السلطة كاملة سيتم الذهاب إلى تأسيس دولة تضم مناطق العرب في دارفور.
وينتقد الباحث السوداني ما وصفه بـ"التباطؤ الدولي" في التعامل مع أحداث الجنينة، حتى بعد أن تم تهجير مدينة كاملة ونزوح عشرات الآلاف، حسب قوله، مضيفا أنه "ربما يكون هناك موافقة دولية على هذا المخطط".-(وكالات)
أعلام الاتحاد الأوربي

اتفاق أوروبي على تعبئة نصف مليار يورو لدعم إنتاج الذخيرة منذ12 ساعة

مبان مدمرة في أوكرانيا جراء قصف روسي-(وكالات)

الاتحاد الأوروبي يبحث استخدام الأصول الروسية المجمدة لمساعدة أوكرانيا منذ12 ساعة

1688721997263

حادث مروع ينهي حياة 16 شخصا في سوريا (تفاصيل) منذ13 ساعة

whatsapp-image-2023-07-03-at-17-39-37-1688449476-jpg-1688449476.wm

الاحتلال يقتحم نابلس ويغتال شابين منذ16 ساعة

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
طائرة محملة بالذخائر العنقودية- (وكالات)

واشنطن وافقت على توفيرها لأوكرانيا.. ما خطر الذخائر العنقودية؟

منذ1 ساعة
شبان فلسطينيون خلال مواجهات مع جنود الاحتلال عقب استشهاد شابين في نابلس-(وكالات)

3 شهداء.. وقوات الاحتلال تقتحم البلدة القديمة في نابلس

منذ1 ساعة
هآرتس -(الغد)

سكان مخيم جنين يؤمنون بأن الدمار عزز المسلحين فقط

منذ2 ساعة
قوات الاحتلال الإسرائيلي - (أرشيفية)

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في قرية أم صفا شمال رام الله

منذ6 ساعة
1017229704_0_255_2592_1713_1920x0_80_0_0_0f69fae39e71f8135631c3797fd814d8

صحيفة: إمداد أوكرانيا بذخائر عنقودية مخالف للقانون الأميركي

منذ9 ساعة
1688730521161

مجلس الأمن يناقش الملف النووي الإيراني

منذ10 ساعة
افكار و مواقف

عملية جنين لن تجلب الأمن

د. محمد حسين المومني |اليوم
ترجمات
شاخصة تحذيرية إسرائيلية في منطقة الحدود الشمالية مع سورية - (أرشيفية)

كيف خسرت إسرائيل الحرب الأهلية السورية؟

ترجمات | منذ2 ساعة
تمرد "فاغنر" في روسيا

ردود الفعل الإيرانية على تمرد "فاغنر" في روسيا

ترجمات |05 تموز 2023
الجنرال اللنبي في القدس بعد الاستيلاء عليها من العثمانيين - (أرشيفية)

على خطى لورنس العرب (6-3): مدينة تبوك الحجازية‏

ترجمات |04 تموز 2023
محطة سكة الحديد الحجازي الأردني، عمان - (أرشيفية)

على خطى لورنس العرب (1 - 6): نحو الحجاز‏

ترجمات |02 تموز 2023
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الجنرال السوداني عبد الفتاح البرهان في القاهرة - (أرشيفية)

المقاربة المصرية للأزمة السودانية

ترجمات |01 تموز 2023
ربما يتحول "النظام العالمي" الحالي إلى أنظمة وعوالم - (أرشيفية)

عالم بلا مهيمنين‏

ترجمات |26 حزيران 2023
 