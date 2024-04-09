داعش الإرهابي يهدد مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

قالت تقارير إخبارية إسبانية إن تنظيم "داعش" الإرهابي هدد بشن هجمات على مباريات كرة القدم في أوروبا والولايات المتحدة من بينها مواجهات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا التي تدور الثلاثاء والأربعاء.

اضافة اعلان



ووفقا لموقع "أونداسيرو"، هدد داعش الإرهابي الاثنين بمهاجمة مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الأربع التي ستقام هذا الأسبوع وتتصدرها مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني من جهة ومباراة برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي من جهة ثانية.



وقال المصدر ذاته: "لقد هدد داعش عبر قناته الخاصة مباريات دوري الأبطال، وذلك بنشر رسائل مصحوبة بصورة لأحد مقاتلي التنظيم مع عبارات "اقتلوهم جميعا" فضلا عن أسماء الملاعب الأربعة التي ستلعب فيها مباريات هذا الأسبوع: وهي ملعب الإمارات في لندن وحديقة الأمراء في باريس وملعبا متروبوليتانو أرينا وسانتياغو برنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد.



وقال التقرير إن إسبانيا وصلت إلى المستوى 4 على 5 من حالة التأهب لمكافحة الإرهاب وتم تعزيزها خلال الأسبوع الماضي.



ووفقا للمصدر ذاته، تصنف الجماعات الإرهابية التجمعات الكبيرة خلال مباريات كرة القدم على أنها "أهداف سهلة"، للقيام بهجمات مسلحة.



وتقام مباريات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الثلاثاء والأربعاء، فيما تجرى مباريات الإياب بعد ذلك بأسبوع.