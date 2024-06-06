دعم "الحريديم" للمقترح الأميركي يعري نتنياهو

نادية سعد الدين

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عمان- وضعت موافقة الأحزاب الدينية الصهيونية المتشددة، لاسيما "الحريديم" الأكثر تطرفاً، رئيس حكومة الاحتلال، "بنيامين نتنياهو"، في حرج كبير، بعد إعلان دعمها للمقترح الأميركي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى، مما يُبطل حُجته التي طالما اتخذها ذريعة لتبرير موقفه الرافض من التهدئة، وعرقلة مسار المفاوضات المُتعثر.وعلى وقع بيان دولي أعلنه البيت الأبيض و15 دولة أمس ويدعو حركة "حماس" والاحتلال للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى وفق إطار المقترح الأميركي؛ فقد أكدت الأحزاب الدينية في حكومة الاحتلال وبطريقة غير مألوفة موقفها المؤيد لمقترح تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.ويعني تأييد غلاة المتشددين الصهاينة "الحريديم" للتهدئة، في ظل الخلافات المتصاعدة داخل الكيان المحتل ما بين مؤيد لها ومعارض، إعلانا لحدث سياسي صارخ، من شأنه، وفق وسائل إعلام الاحتلال، أن يقدم دفعة حقيقية للتقدم في مسار مفاوضات تبادل الأسرى.وبذلك؛ وفي الظاهر العام، فإن الأحزاب الحريدية، مثل "شاس" و"يهدوت هتوراة"، تمنح "نتنياهو" التأييد اللازم الذي يحتاجه في المفاوضات، ولكن الصورة معقدة ومركبة أكثر من المُعلن، إذ إنها وبهذا الموقف قد أبطلت حجة رئيس حكومة الاحتلال الذي كان يوظفها دوماً لتبرير موقفه الرافض من وقف إطلاق النار في غزة.وقد يعزز وجود رئيس حركة "شاس"، "آرييه درعي"، كعضو بارز في "مجلس الحرب"، والسياسي الأكثر قرباً من "نتنياهو"، من دعم أي تحرك دولي لوقف إطلاق النار في غزة، ولكن موقفه العلني المؤيد "لصفقة التبادل" لا يخفي من خلفه الأغراض السياسية الداخلية، ومنها تصفية الحساب مع قائمة "الصهيونية الدينية"، في ظل تحفظ بعض الأعضاء فيها على قانون الإعفاء من التجنيد.ويشترك المتشددون، مثل "شاس" و"يهودوت هتوراة"، في هدف تقويض تهديدات الوزيرين المتطرفين، "سموتريتيش" و"بن غفير"، وإضعاف قوة مساومتهما، وربما عزلهما في حكومة الاحتلال، لصالح تعزيز مكانة الأحزاب الدينية الصهيونية، بما يشكل "لعبة" داخلية لها مآرب أخرى غير استعادة أسرى الاحتلال من يد المقاومة الفلسطينية.فمنذ فترة طويلة لا يسود بين مركبات حكومة الاحتلال الأكثر تطرفاً وتديناً في تاريخ الكيان الصهيوني، نفس أجواء الشراكة والارتباط التي كانت سائدة في السابق، كما يعبر "شاس" وبعض أجزاء "الليكود" عن الاستياء واليأس المستمر من سلوك "بن غفير" وتهديده المستمر بالانسحاب من الحكومة وتعريضها للتفكك والانهيار.ومن هنا، يمكن قراءة تصريحات "الحريديم" كمؤشر آخر على قوة حلفهم الجديد مع "نتنياهو"، الذي هو أقوى من أي علاقة أو أي جسم في الخريطة السياسية الصهيونية، إذ بعد إعلان رئيس حزب "يهدوت هتوراة" عن دعمه لمقترح الرئيس الأميركي، "جو بايدن"، فقد سارع حزب "شاس" المتدين لاتخاذ موقف مماثل.وأكد حزب "شاس" دعم الاقتراح ورئيس حكومة الاحتلال و"مجلس الحرب"، من أجل إتمام الصفقة وإنقاذ حياة الأسرى"، وفق مزاعمه، وذلك بالتزامن مع موقف زعيم المعارضة، "يائير لابيد"، المؤيد للتوصل إلى "صفقة" تبادل الأسرى في غزة بأسرى فلسطينيين لدى الاحتلال، حتى لو أدى ذلك إلى وقف الحرب على القطاع"، وفق قوله.وفي وقت سابق، جاء موقف الوزير المتطرف، "يتسحاق غولدكنوبف"، رئيس حزب "يهدوت هتوراة"، على حسابه في منصة "إكس"، المؤيد "لأي مقترح يؤدي إلى إطلاق سراح أسراهم".وفي المقابل؛ جدد كل من "بن غفير" و"سموتريتش"، التهديد بالانسحاب من حكومة "نتنياهو" الائتلافية إذا مضى قدماً في المقترح الأميركي بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى.وفي الأثناء؛ تستمر مفاوضات تبادل الأسرى في القاهرة ولكن بدون إحراز أي تقدم ملموس، بينما أكدت حركة "حماس" أنها ستتعامل "بجدية وإيجابية" مع أي اتفاق لوقف إطلاق النار يرتكز على وقف العدوان الكامل وانسحاب جيش الاحتلال الكامل من قطاع غزة وتبادل الأسرى.وأكد بيان للحركة، أن حركة "حماس" تدير المفاوضات متسلحة بهذا الموقف الذي يمثل إرادة الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة.وبنفس الوقت، أكدت أن انتهاكات المستوطنين في القدس المحتلة تؤكد أن القدس هي محور الصراع، وأن الشعب الفلسطيني لن يستكين حتى يرحل الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.من جانبه، قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن "مسيرة الأعلام" التي ينفذها المستوطنون في مدينة القدس المحتلة، تتزامن مع استمرار جريمة حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، والاعتداءات المستمرة على المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية.وأكد بأن انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه "لن تغير من واقع مدينة القدس، كونها العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، مثلما تعد خرقاً لجميع القوانين الدولية التي تعتبر القدس أرضا فلسطينية محتلة، وتشكل استفزازاً صارخاً للمشاعر العربية والإسلامية والمسيحية".وأضاف، أن محاولات الاحتلال المستمرة لتزييف تاريخ مدينة القدس المحتلة وطابعها الفلسطيني العربي، هي محاولات عبثية لفرض سياسة الأمر الواقع التي يحاول فرضها على المدينة المقدسة منذ احتلالها، ولم ينجح، بفضل صمود الشعب الفلسطيني المقدسي وتمسكه بتاريخه وهويته الفلسطينية، وبمقدساته الإسلامية والمسيحية.وحذر أبو ردينة، من استمرار الاعتداءات المتواصلة من قبل المستعمرين الإرهابيين ومن قبل أعضاء في حكومة الاحتلال اليمينية، على الأماكن الدينية في مدينة القدس، وخاصة المسجد الأقصى المبارك، والتي ستجر المنطقة إلى حرب دينية.وقال، إن على الإدارة الأميركية التي توفر الدعم والحماية للاحتلال، التدخل الفوري لوقف اعتداءات الاحتلال المتواصلة، ووقف حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، في قطاع غزة، والاعتداءات المستمرة في الضفة الغربية، بما فيها القدس، والتي تتحمل مسؤولية استمرارها جراء دعمها الأعمى للاحتلال وسياساته الإجرامية.