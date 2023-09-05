دعوات لمواجهة انتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيات

نادية سعد الدين

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عمان- يعمّ الغضب الفلسطيني العارم ضد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي الخطيرة بحق الفلسطينيات في الضفة الغربية، عبر اقتحام المنازل والاعتداء عليهن والتنكيل بهن، في جريمة جديدة تخالف كل القيم الإنسانية والقوانين الدولية وحقوق الإنسان، وسط دعوات الفصائل الفلسطينية لزيادة التصعيد والمواجهة ضد عدوان الاحتلال المتواصل بالأراضي المحتلة.وسادت الاحتجاجات والوقفات والتظاهرات الفلسطينية الغاضبة والمنددة بانتهاكات الاحتلال بحق سيدات فلسطينيات في الخليل، وانتهاك حرمات بيوت أبناء الشعب الفلسطيني، بما يشمل اقتحام المنازل وترويع الآمنين وكشف سِتر السيدات الفلسطينيات تحت تهديد السلاح والكلاب البوليسية، بما يمثل عدواناً صارخاً ضد الشعب الفلسطيني.كما أطلق الشبان الفلسطينيون الدعوات لمسيرات غاضبة في مدينة الخليل، وأنحاء مختلفة من الضفة الغربية، رفضاً لهذه "الحادثة التي اعتبروها كارثة وزلزالا سيمتد لكل فلسطين"، وفق بيانهم، كما توعدت الفصائل الفلسطينية "الاحتلال بدفع ثمن عدوانه وانتهاكاته الخطيرة بحق حرائر الشعب الفلسطيني".جاء ذلك بالتزامن مع تشييع جماهير غفيرة لجثمان الشهيد الشاب عايد أبو حرب (21 عاماً) الذي ارتقى أثناء تصديه لاقتحام قوات الاحتلال مخيم نور شمس قرب طولكرم؛ في إطار تواصل اقتحامات الاحتلال للمدن والبلدات الفلسطينية، وسط ترديد التكبيرات والهتافات الغاضبة المنددة بجرائم الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني، والمطالبة بمحاسبته.وقالت حركة "حماس"، إن "إقدام قوات الاحتلال، على انتهاك حرمات بيوت أبناء الشعب الفلسطيني في مدينة الخليل، يؤكد أننا أمام كيان مارق عن كل الأعراف والقيم الإنسانية، وأن المحتل، متجرد من الالتزام بأي من القوانين الدولية التي تحمي الشعوب الواقعة تحت الاحتلال".وأضافت أن "هذه الجريمة هي تصعيد خطير، لن يتجاوزه الشعب الفلسطيني ومقاومته وقواه الحية، وأن كل هذه الجرائم والانتهاكات التي يمارسها هذا الاحتلال بهدف إرهابه وترويعه، وثنيِهِ عن المضي في طريق المقاومة؛ ستسقط أمام صمود وإصرار الشعب، وضربات مقاوميه".أما حركة "الجهاد الإسلامي" فقالت على لسان الناطق باسمها طارق سلمي، إن "جريمة الاعتداء على النساء تضع كل فلسطيني يحمل سلاحاً أمام واجب تصويب السلاح نحو صدر الاحتلال ورأسه، والانتقام للحرائر اللواتي وقع بحقهن هذا الانتهاك الخطير".ودعا "أبناء الشعب الفلسطيني في الخليل وغيرها من المدن الفلسطينية إلى تصعيد المواجهة مع الاحتلال"، وحماية الشعب الفلسطيني والذود عن الأعراض والمقدسات عبر الجهاد والمقاومة".فيما أكدت مجموعات عرين الأسود الفلسطينية أنها "لن تصمت على إهانة قوات الاحتلال لنساء مدينة الخليل، وأن ردها على الاعتداء على حرائر الخليل قادم ضد المحتل."من جانبها قالت حركة "المقاومة الشعبية" إن "جريمة جنود الاحتلال الصهيوني بحق 5 سيدات في الخليل لن تمر دون عقاب وسيدفع العدو ثمن حماقاته"، داعية الحركة في بيان لها، "المقاومين والثوار والشباب المقاتل وخصوصًا في الخليل للرد على هذه الجريمة فورًا بكافة أنواع العمليات".وقالت لجنة حقوق الإنسان في المجلس التشريعي الفلسطيني إن الفعل الإجرامي الصهيوني بحق النساء في مدينة الخليل يمثل تجاوزا خطيراً للخطوط الحمراء ولكل حدود الإنسانية والقانون ويعكس مدى قبح وفاشية الاحتلال أمام العالم."وأضافت: "ندين بشدة الصمت الدولي المريب إزاء الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان والقوانين الدولية، ونطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية فورية في هذه الجريمة وندعو منظمات حقوق الإنسان الدولية إلى التحرك العملي لعزل الاحتلال ومحاسبة قادته أمام المحاكم الدولية."وأكدت أن الشعب الفلسطيني سيواصل مقاومته ضد الاحتلال لاستعادة الحقوق الوطنية الفلسطينية والدفاع عن كرامة الشعب الفلسطيني."وقال المكتب الإعلامي للجان المقاومة في فلسطين، إن "انتهاك العدو الصهيوني لحرمات البيوت الفلسطينية جريمة عنصرية خطيرة لا يمكن السكوت عنها وعلى العدو تحمل عواقبها الوخيمة."من جانبه، حذر الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، مما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من سياسات القتل والاقتحامات للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية التي تُوصل الأمور إلى طريق مسدود وخطير.وقال أبو ردينة: إن أميركا تتحمل مسؤولية عودة سياسة الاقتحامات للمدن الفلسطينية والقتل التي كان آخرها العدوان الإسرائيلي على مخيم نور شمس في طولكرم الذي أدى إلى استشهاد شاب وإحداث دمار كبير في البنية التحتية.وأكد، أن كل هذه التحديات والممارسات العدوانية، لن تغير موقف الشعب الفلسطيني والقيادة في الدفاع عن الأرض والمقدسات.وقال: إن استمرار السياسات العدوانية ضد الشعب والأرض، ومواصلة اقتحام المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك بحماية جيش الاحتلال، إضافة إلى إرهاب المستوطنين واعتداءاتهم على أبناء الشعب الفلسطيني وغيرها من إجراءات أحادية الجانب، سيكون لها تداعيات خطرة جداً على الجميع.وتابع أبو ردينة: على الجانب الأميركي التدخل بشكل فوري لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل، وعدم الاكتفاء بسياسة التصريحات التي لا تغير شيئا على الأرض، مشيراً إلى أن الأوضاع على وشك الانفجار جراء التصعيد الإسرائيلي الخطير.