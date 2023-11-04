دم وأشلاء أطفال.. الصورة الأكثر حضورا في غزة

نادية سعد الدين

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عمان - باتت غزة غارقة بدمها الفلسطيني النازف..؛ عشر مجازر متوالية خلال ساعات قليلة، وأشلاء مئات الجثث متناثرة وأخرى مندثرة في باطن الأرض بعمق قنبلتين تزن كل منهما ألفي رطل ألقاهما الاحتلال بعنجهية النازي لتدمير مشفى للأطفال ومدرسة تؤوي نازحين مدنيين ومقبرة جماعية لم تنج جثامين الشهداء من بطش عدوانه، فلا حرمة لديه لأي شيء، طالما لم يجد إرهابه الصهيوني مساءلة دولية.ومن بين براثن الموت بغارة جوية أو بوطأة جوع وعطش أم النجاة بندوب الألم الثقيل؛ يتواصل جدال المجتمع الدولي حول طبيعة الهدنة وتوقيتها في قطاع غزة، بينما يتأهب الاحتلال لمرحلة جديدة أكثر صلافة ودموية بعدما ارتكب عشر مجازر جماعية كبرى خلال الساعات الماضية أدت لاستشهاد 231 فلسطينيا، مما رفع عدد الشهداء إلى أكثر من 9488 فلسطينيا،70 % منهم من الأطفال والنساء، وزهاء 25 ألف جريح.وما يزال 1250 طفلا تحت الركام، من إجمالي 2200 مفقود، وهو عدد مرشح للزيادة في أعقاب قصف الطائرات الحربية الاحتلالية قصف بوابة مستشفى "النصر" للأطفال بمدينة غزة، مما أدى لوقوع العديد من الشهداء والجرحى، وذلك في ظل تكثيف هجماته الوحشية لتدمير ما تبقى من المرافق المدنية الحيوية في القطاع، لقطع شرايين الحياة عنه.فبالتزامن مع استهداف الغارات الجوية الاحتلالية خزان المياه العمومي الذي يغذي عدة أحياء شرق مدينة رفح، وقصف مولد الكهرباء الرئيسي في مستشفى الوفاء مما تسبب باندلاع حريق كبير أخرجه من الخدمة، واستهداف ألواح الطاقة الشمسية التي باتت مصدر الكهرباء الوحيد داخل القطاع، في ظل تحذير وزارة الصحة الفلسطينية من "كارثة إنسانية" جراء توقف مولدات الكهرباء الرئيسية، بعد نفاد الوقود في مجمع الشفاء الطبي بقطاع غزة.ويتعمد الاحتلال استهداف المشافي والأطقم الطبية بالقطاع؛ أسوة بتدمير بوابة مجمع الشفاء الطبي خلال مغادرة قافلة الجرحى والذي وصفته الأمم المتحدة "بالمرعب"؛ مما أدى منذ بدء عدوانه لاستشهاد 150 من الطواقم الطبية خلال تأدية واجبهم الإنساني، وتعرض 57 سيارة إسعاف للتدمير، وضرب 105 مؤسسات صحية، وخروج 16 مستشفى عن الخدمة وتدهور الوضع الصحي في القطاع.في حين لا يعد علم الأمم المتحدة المرفوع فوق مؤسسات تابعة "للأونروا"، أهمها مدارس، كافيا أمام الاحتلال لجعلها في مأمن من الإرهاب الصهيوني؛ إذ قصفت طائراته العدوانية أمس مدرسة الفاخورة التابعة للوكالة والتي تؤؤي آلاف النازحين في مخيم جباليا، شمالي غزة، بوصفها أكبر مراكز الإيواء في القطاع، مما أدى لاستشهاد 12 فلسطينيا وأكثر من 54 جريحا، وعدد لا يحصى تحت الأنقاض.ويتعمد الاحتلال استهداف الفلسطينيين الذين لجأوا إلى المدارس الأممية، وعددهم زهاء 200 ألف، للبحث عن الحماية التي يوفرها لهم القانون الإنساني الدولي بعيدا عن بطش الاحتلال، والذي لا يكترث البتة به، أسوة بقصف مدرسة أسامة بن زيد، في منطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة، والتي ارتقى فيها أكثر من 63 شهيدا فلسطينيا.ويقع شمال القطاع في بؤرة اهتمام الإرهاب الصهيوني، لا سيما مخيم جباليا الذي استخدم في الهجوم عليه قنابل تزن 900 كغ تسببت بانفجارات يفوق عرض حفرها حوالي 40 قدما مما أدى لسقوط الشهداء والجرحى وإحداث دمار هائل، وفق ما نقلته الأنباء الفلسطينية.في حين يواصل الاحتلال حرب الإبادة الجماعية بقصف أبنية سكنية فوق رؤوس ساكنيها في مخيم النصيرات ورفح وحي تل الهواء، جنوب غرب غزة، وشمال مخيم الشاطئ، وحي الشيخ رضوان، وسطا، وبيت لاهيا شمالا، وشرق خان يونس، وتنفيذ الغارات الجوية في كل مكان، مما أسفر عن وقوع الشهداء والإصابات وتناثر الأشلاء في المكان.ودعت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، المجتمع الدولي للتدخل العاجل للضغط على سلطات الاحتلال لضمان حماية المدنيين والمقرات والطواقم الطبية العاملة في قطاع غزة.وبالمثل؛ قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، بغزة، سلامة معروف، إن الاحتلال يتعمد خلال الساعات الأخيرة، قصف واستهداف كل مقومات الحياة في مدينة غزة.وأضاف، في تصريح له أمس، بأن الاحتلال ركز قصفه على مشاريع الطاقة الشمسية ومولدات الكهرباء المغذية للمؤسسات أو منازل الفلسطينيين، لا سيما في المناطق المحيطة بمستشفى الشفاء.وتابع بأن "المحرقة الإجرامية المسعورة ضد الشعب والأرض والمقدرات التي يقوم بها المحتل ولا يستثني فيها أحد ولا يتوقف ولا يأبه للقانون الدولي، هي نتيجة طبيعية للموقف المخزي من المجتمع الدولي ومنظماته الأممية، التي لم تستطع وقف هذه المحرقة".وفي الأثناء؛ تتصدى المقاومة الفلسطينية لعملية التوغل البري الاحتلالي في ثلاثة محاور؛ جنوب مدينة غزة وشمال غرب مدينة غزة بالإضافة الى محور بيت حانون شمال شرق القطاع.وكان رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية ، قد ندد أول من أمس "باستهداف الاحتلال 3 مستشفيات في قطاع غزة، وهي مجمع الشفاء الطبي والقدس والإندونيسي"، معتبرا أن "هذه المجازر هي تعبير عن المأزق الذي يمر به الاحتلال وقواته البرية، وهي تتلقى ضربات المقاومة المتتالية"، وفق تصريحه.قطعتان من الخبز يومياوتزايدت الدعوات إلى هدنة إنسانية في غزة مع تقارير وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين التي تفيد بأن الفلسطيني العادي في غزة يعيش على قطعتين من الخبز يوميا، ولا يعمل سوى خط واحد من خطوط إمدادات المياه الثلاثة القادمة من الكيان المحتل، في ظل القصف المتواصل على القطاع منذ 28 يوما.وقال مسؤول أممي في غزة إن الانسان العادي في غزة يعيش على قطعتين من الخبز العربي المصنوع من الدقيق، الذي خزنته الأمم المتحدة في المنطقة، ومع ذلك فإن العبارة الرئيسية التي تسمع الآن في الشارع هي "الماء، الماء".وقال مدير وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في غزة، إن "هذه هي الجملة التي تتردد الآن من الناس في شوارع غزة.. الماء الماء".ووصف توماس وايت غزة بأنها "مسرح الموت والدمار". وأضاف أنه لا يوجد مكان آمن الآن، ويخشى الناس على حياتهم ومستقبلهم، وأنهم لن يتمكنوا من إطعام أسرهم.وقال وايت في مؤتمر صحفي بالفيديو لدبلوماسيين من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة، إن الأونروا تدعم حوالي 89 مخبزا في أنحاء غزة بهدف إيصال الخبز إلى 1.7 مليون شخص.وأضاف أن الشخص العادي في غزة يعيش على قطعتين من الخبز المصنوعين من الدقيق الذي خزنته الأمم المتحدة في القطاع. لكن "الناس الآن لم يعودوا يبحثون عن الخبز"، مضيفا "أنهم يبحثون عن الماء".من جهتها، قالت نائبة منسق الأمم المتحدة للشرق الأوسط لين هاستينغز، وهي أيضا منسقة الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، إن خطا واحدا فقط من خطوط إمدادات المياه الثلاثة القادمة من داخل الأراضي المحتلة يعمل، وأن "كثيرا من الناس يعتمدون على المياه الجوفية قليلة الملوحة أو المالحة، إذا عثروا عليها".أوضاع مأساويةوسط أوضاع مأساوية تعد غزة مقبرة جماعية رابعة للضحايا مجهولي الهوية.ورغم الخطر الذي يحدق بهم، وإمكانية تعرضهم للقصف، يضطر أهالي غزة للمجيء إلى الشاطئ للاستحمام وغسل الثياب والأواني في ظل انقطاع الماء عن القطاع منذ شنت الحرب عليهم قبل نحو شهر.ويقول فتية كانوا على الشاطئ إنهم يغتسلون رغم ملوحة مياه البحر، كما أن أمهاتهم يغسلن الثياب لعدم توفر المياه في مدارس إيواء حشرت العائلات النازحة بها وتحولت إلى ملاذ مؤقت لهم.-(وكالات)