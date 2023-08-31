دولتهم المفضلة ليست أمريكا.. استطلاع رأي يكشف عن البلد الذي يُعظّمه "الإسرائيليون"

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إسرائيل راضية بنتائج الاستطلاع



وبحسب الاستطلاع، الذي نشر تفاصيله موقع Middle East Eye البريطاني، فإن حوالي 71% من الإسرائيليين لديهم آراء إيجابية بشأن الهند، بينما يحمل 20% آراءً سلبية، مع اختيار 9% عدم مشاركة الرأي.وقال السفير الإسرائيلي لدى الهند ناعور غيلون إن نتائج التقرير جعلته "راضياً للغاية"، فيما قال مركز بيو إن النتائج كانت جزءاً من دراسة استقصائية فحصت وجهات النظر حول الهند وقادتها السياسيين داخل الهند وخارجها.وأضاف المركز: "يشمل الاستطلاع 8 دول متوسطة الدخل لم يستطلعها مركز بيو للأبحاث منذ عام 2019، قبل تفشي جائحة كوفيد بسبب تحديات إجراء المقابلات وجهاً لوجه في أثناء الجائحة".وخلصت الدراسة إلى أن وجهات النظر حول الهند إيجابية بشكل عام في 23 دولة، حيث يحمل متوسط 46% من البالغين وجهة نظر إيجابية عن الهند، و34% لديهم آراء سلبية.ورغم أن الدراسة قالت إن هناك تأييداً ساحقاً بين الإسرائيليين للهند، فقد توصلت إلى نتائج متباينة فيما يتعلق برئيس الوزراء ناريندرا مودي.وبحسب الاستطلاع، فإن 42% من الإسرائيليين لا يثقون في قدرة مودي على اتخاذ القرار الصحيح في الشؤون العالمية، و41% ينظرون إليه بشكل إيجابي، بينما لم يُجِب 16%.وكان الهنود "أكثر ميلاً من غيرهم إلى الاعتقاد بأن قوة الهند آخذة في الارتفاع"، حيث يعتقد 7 من كل 10 هنود أن بلادهم أصبحت أكثر نفوذاً في الآونة الأخيرة، مقارنة بمتوسط 28% في 19 دولة قالوا الشيء نفسه في 2022. -وكالات