دول في العالم تستشعر مأساة الفلسطينيين فهل يرضخ الاحتلال لدعوات إنهائها؟

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فيما انطلقت دعوات دولية أكدت ضرورة إنهاء الصراع الفلسطيني، على أساس قيام دولة فلسطينية، وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة تساءل محللون، فيما إذا كانت ستأخذ إسرائيل بتلك الدعوات والجلوس الى طاولة المفاوضات.ففي حين دعت البرازيل لعقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي لبحث الصراع بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية، والعمليات الحربية التي دخلت أمس يومها السادس، أعربت روسيا عن الأمل أن يعمل الجميع على إنشاء دولة فلسطين بعد انتهاء "المرحلة الساخنة من الصراع في الشرق الأوسط"، في إشارة إلى الحرب الجارية بين المقاومة الفلسطينية والجيش الإسرائيلي.أما الصين التي دعت وزارة خارجيتها جميع الأطراف المعنيين إلى التزام الهدوء وممارسة ضبط النفس ووقف إطلاق النار فورا، وحماية المدنيين ومنع تدهور الوضع أكثر، فقالت أن الاشتباكات المتكررة بين الفلسطينيين والإسرائيليين تظهر أن "الركود طويل الأمد في عملية السلام غير قابل للاستمرار"، وأن "الطريق الأساسي للخروج من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يكمن في تنفيذ حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة".وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قال للصحفيين بعد قمة وزراء خارجية رابطة الدول المستقلة في عاصمة قرغيزستان بشكيك- "نأمل بشدة أنه بمجرد انتهاء هذا الصراع، وندعو إلى حدوث ذلك على الفور، أن يتحلى الجميع بالمسؤولية الجدية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن إنشاء دولة فلسطينية على أساس المبادئ التي وافقت عليها الأمم المتحدة".وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد دعا أول من أمس إلى مفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين، معتبرا ذلك "ضروريا" لتجنب "توسع النزاع".وحث بوتين على التركيز على الدبلوماسية لإنهاء الحرب، داعيا إلى "العودة إلى مسار المفاوضات" لإيجاد حل "مقبول للجميع، بما في ذلك الفلسطينيون".وأضاف "علينا أن نتجنب توسع النزاع، لأنه إذا حدث ذلك فسيكون له تأثير على الوضع الدولي".وفجر السبت، أطلقت كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى، ردا على اعتداءات القوات الإسرائيلية والمستوطنين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة.في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية السيوف الحديدية، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون أوضاعا معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ العام 2006.وبشأن دعوة البرازيل لعقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي لبحث الصراع بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية، وسط تواصل الغارات الإسرائيلية العنيفة على قطاع غزة وسقوط مئات الشهداء وآلاف الجرحى من سكانه، فقد أعلنت البرازل التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي، وفق بيان أول من أمس لوزارة خارجيتها إلى عقد اجتماع طارئ للمجلس اليوم الجمعة، في حين قطع وزير خارجيتها ماورو فييرا جولة كان يقوم بها لآسيا لحضور القمة التي ستعقد في نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية.وكان الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا دعا أول من إلى وقف إطلاق النار وتدخل إنساني دولي في الصراع في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة حتى يتسنى وقف الانتهاكات ضد حقوق الإنسان.وقال لولا دا سيلفا -في تغريدة عبر حسابه على منصة إكس- إن هناك حاجة ماسة إلى تدخل إنساني دولي ووقف إطلاق النار لحماية الأطفال في فلسطين وإسرائيل. وأكد الرئيس البرازيلي الوزير اليساري أن بلاده ستنضم للجهود الرامية لإنهاء الصراع على نحو فوري ونهائي.ويتواصل القصف الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة منذ السبت الماضي، بعد إطلاق المقاومة الفلسطينية عملية عسكرية ضد الاحتلال الإسرائيلي، أسفرت حتى الآن عن سقوط 1300 قتيل إسرائيلي، في حين استشهد نحو 1200 فلسطيني منذ بدء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة وأصيب أكثر من 5600، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.-(وكالات)