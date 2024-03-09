السبت 09 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

دون تحديد موعد.. كندا تؤكد استئناف تمويل الأونروا

إسرائيل تعرقل إيصال مساعدات لـ"الأونروا"
إسرائيل تعرقل إيصال مساعدات لـ"الأونروا"
قال وزير المساعدات الدولية الكندي، أحمد حسين، في بيان، الجمعة، إن أوتاوا ستستأنف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، لكنه لم يحدد إطاراً زمنياً، وفقا لرويترز.اضافة اعلان
وكان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو قال، الخميس، إن بلاده لم تتخذ قرارا بعد بشأن استئناف تمويل الأونروا، وأكد أن كندا تنتظر نتائج التحقيق الداخلي للأمم المتحدة في الاتهامات الإسرائيلية.
وأعلنت كندا وقف التمويل يوم 26 يناير/كانون الثاني، بعدما اتهمت إسرائيل بعض موظفي الأونروا بالاشتراك في هجوم حركة حماس، في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
وعلّقت الولايات المتحدة، ودول أوروبية، تمويل الوكالة بعد الاتهامات الإسرائيلية.
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وحذّر فيليب لازاريني، المفوض العام للأونروا، قبل أيام، من "حملة متعمدة ومنسقة" تهدف إلى إنهاء عمليات الوكالة.
وقال لازاريني، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: "الأونروا تواجه حملة متعمدة ومنسقة لتقويض عملياتها، وإنهاء هذه العمليات في نهاية المطاف".
وتقدم الوكالة خدمات تعليمية وصحية وإغاثية للفلسطينيين، وتفاقمت الأعباء عليها منذ بدء الحرب في غزة، ونزوح مئات آلاف الغزيين إلى جنوب القطاع.
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