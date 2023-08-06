الأحد 06 آب 2023
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ديسانتس ينقلب على ترامب: لا صحة لمزاعم تزوير الانتخابات

ترامب
ترامب
عواصم - قال حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتس، إن المزاعم حول تزوير انتخابات 2020 خاطئة، وهو ما يتناقض بشكل مباشر مع الحجة الرئيسية للرئيس السابق دونالد ترامب وأنصاره.اضافة اعلان
وذهبت التعليقات إلى أبعد مما يذهب إليه ديسانتس عادة عندما سئل عن هزيمة ترامب.
وحاول حاكم فلوريدا والمرشح للرئاسة في كثير من الأحيان، التحوط رافضا الإقرار بأن الانتخابات جرت بنزاهة، لكن في رده لم يذكر ديسانتس الرئيس ترامب بالاسم، قائلا فقط إن مثل هذه النظريات "لا أساس لها" لكن المعنى كان واضحا. وقال ديسانتس ردا على سؤال أحد المراسلين بعد حملة في أحد المصانع في شمال شرق ولاية أيوا: "كل تلك النظريات التي تم طرحها لم تثبت صحتها".
ويأتي الرد الأكثر عدوانية بعد يوم من محاكمة ترامب بشأن تهم تتعلق بمؤامرته لقلب انتخابات عام 2020، وفي الوقت الذي تكافح فيه حملة ديسانتس لكسب التأييد والنقد. ويوم الجمعة، تلقى ديستانس ضربة أخرى حيث قال روبرت بيجلو، أكبر مانح فردي لـ Never Back Down، وهو فريق PAC القوي والذي يدعم ديسانتس، إنه سيتوقف عن إعطاء الأموال للمجموعة ما لم يتخذ ديستانس نهجا أكثر اعتدالا.
وفي تودده لناخبي ترامب، انتقد ديسانتس الملاحقة القضائية لترامب في قضية الانتخابات باعتبارها ذات دوافع سياسية، وقال إنه لا يريد أن يرى ترامب متهما حيث تشير تعليقاته الجديدة إلى أن الخطر القانوني لترامب ربما غير حساباته السياسية.
كما أشار ديسانتس إلى أنه سيعفو عن ترامب، في حالة إدانة الرئيس السابق في قضية الانتخابات. وقال للصحافيين في محطة حملته الانتخابية في ويفرلي بولاية آيوا: "لا أعتقد أنه من مصلحة البلاد أن يسجن رئيس سابق يبلغ من العمر 80 عاما تقريبا".
وكانت إجابته ذكية من خلال ذكر عمر ترامب حيث عمل على إبراز التناقض معه نظرا لأن ديسانتس يبلغ من العمر 44 عاما، بحسب "نيويورك تايمز" الأميركية.-(وكالات)
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