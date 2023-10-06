الجمعة 06 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

رئيس المفوضية الأوروبية السابق: أوكرانيا فاسدة بالكامل

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رئيس المفوضية الأوروبية السابق: أوكرانيا فاسدة بالكامل
انتقد رئيس المفوضية الأوروبية السابق، جان كلود يونكر، بشدة احتمالات انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، قائلا إن هذا البلد "فاسد تماما".

وقال جان كلود يونكر إن "كل شخص له علاقة مع أوكرانيا يعرف أنها فاسدة على كل مستويات المجتمع. وعلى الرغم من جهودها، فهي ليست جاهزة للانضمام (إلى الاتحاد الأوروبي)، وتحتاج إلى عمليات إصلاح داخلية هائلة".اضافة اعلان

جاءت تصريحات المسؤول الأوروبي السابق خلال مقابلة مع صحيفة "Augsburger Allgemeine" الألمانية، نشرت الخميس.

وصرّح: "إن إطلاق وعود كاذبة للأوكرانيين فيما يتصل بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، لن يكون مفيدا لا للاتحاد ولا لأوكرانيا".

وتابع يونكر، وهو من لوكسمبورغ وتولى المنصب الأوروبي الرفيع بين عامي 2014- 2019، بأنه "لا يجب عليك قطع وعود كاذبة لشعب أوكرانيا الغارق في المعاناة".
وقال: "أنا غاضب جدا من بعض الأصوات في أوروبا التي تقول للأوكرانيين إنه بإمكانهم أن يصبحوا أعضاء في الاتحاد في الحال".
وشدد على أن الدول الطامحة بعضوية الاتحاد الأوروبي مثل أوكرانيا ومولدوفا أن تحدث إصلاحات داخلية، وأن تحصل على دعم "الأغلبية المؤهلة".
وتواجه أوكرانيا منذ سنوات أسئلة بشأن سجلها في مكافحة الفساد.
 
ويختلف مسؤولو الاتحاد الأوروبي الحاليون مع يونكر، فرئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، أكثر تفاؤلا منه بشأن انضمام أوكرانيا إلى التكتل.

ومؤخرا، أفادت مجلة "دير شبيغل" الألمانية بأن هناك خلافات بين أورسولا فون دير لاين وشارل ميشيل.

وأشارت المجلة الألمانية إلى أن ميشيل انتقد، في مقابلة مع المجلة، مبادرات فون دير لاين الخاصة بالسياسات الخارجية خصوصا عندما صرحت باحتمال انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي قريبا، وهي التصريحات التي "أثارت الاستياء لديهم".

وكان ميشيل قد صرح للصحفيين الألمان بأن أوكرانيا قد تنضم إلى الاتحاد الأوروبي في 2030 في حال تنفيذها كافة المطالب.
واتهم ميشيل فون دير لاين بتجاوز صلاحياتها.

بدورها، أعربت رئيسة المفضية الأوروبية عن قناعتها بأن أوكرانيا قد تنضم إلى الاتحاد قريبا، مضيفة أن ذلك سيكون "أفضل مساهمة في السلام" في أوروبا.
المصدر: نوفوستي
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