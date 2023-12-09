رئيس الوزراء العراقي: الاعتداء على أية بعثة أجنبية أو مقرّ دبلوماسي هو جريمة إرهابية

عقد رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني، أمس الجمعة، اجتماعاً أمنياً للقيادات العسكرية والأمنية لمناقشة الاعتداءات التي استهدفت مبنى السفارة الأمريكية في العراق.



وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، انه "ترأس رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، مساء أمس الجمعة، اجتماعاً أمنياً ضمّ قادة التشكيلات والأجهزة الأمنية والعسكرية، جرت خلاله مناقشة الاعتداءات التي استهدفت مبنى السفارة الأمريكية في العراق، وما تشكله من إساءة للأمن الوطني واستقرار البلاد وعلاقات العراق الدبلوماسية".

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وأكد أنّ "الاعتداء على أية بعثة أجنبية أو مقرّ دبلوماسي هو جريمة إرهابية تعرّض المتسبب بها إلى أقصى العقوبات، مشيراً إلى التزام الحكومة المستمرّ بحماية جميع البعثات الدبلوماسية الممثلة في العراق والعاملين فيها، وأنها لن تتهاون أبداً في التصدي للخارجين عن القانون الذين يعرّضون أمن العراق للخطر، ويسيؤون لسمعته الخارجية". وكالات





