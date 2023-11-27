رئيس بلدية غزة: لم يصلنا لتر وقود واحد

قال رئيس بلدية غزة يحيى السراج، الأحد، إن البلدية لم تتسلم لتر وقود واحد بعد، بينما 700 ألف شخص في مدينة غزة وشمالي القطاع يحتاجون إلى الخدمات نتيجة الحرب الإسرائيلية على القطاع.

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وصرح السراج بأن "حوالي 700 ألف شخص في مدينة غزة وشمال القطاع يحتاجون إلى الخدمات، ونحتاج إلى الوقود لتشغيل الآبار والمحطات لهذه المناطق".



وأضاف أن "المعاناة ما زالت على أشدّها في قطاع غزة كاملا، وعدد شاحنات المساعدات التي يُتوقع وصولها اليوم (الأحد) 200 شاحنة".



وشدد السراج على أن "حجم الدمار كبير جدًا ونحتاج إلى فتح الشوارع لتسهيل حركة طواقم الإنقاذ والإسعافات، وهذا يتطلب توفر الوقود". وكالات (الأناضول)