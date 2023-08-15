رئيس بيلاروسيا يستقوي بالأسلحة النووية ويعتبرها رد فعل مناسبا لعسكرة أوروبا الشرقية

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عواصم - فيما قال رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو إن نشر أسلحة نووية في البلاد رد فعل مناسب على عسكرة أوروبا الشرقية، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الغرب يحاول تأجيج الصراع في أوكرانيا وجر دول أخرى إليه.وأضاف بوتين في كلمة موجهة للمشاركين في مؤتمر موسكو الدولي للأمن والمعرض العسكري "الجيش 2023" أن دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" تستمر بتعزيز قدراتها العسكرية وتحاول نقلها إلى الفضاء. وأكد انفتاح روسيا على تعميق التعاون التكنولوجي في المجال العسكري التقني مع الدول الأخرى على أساس متساو.ولم يستبعد بوتين رغبة "الناتو" الاندماج بشكل كامل مع حلف "أوكوس" الذي يجمع الولايات المتحدة وأستراليا والمملكة المتحدة.وأشار إلى أن معظم الدول مستعدة للدفاع عن سيادتها وسيتعين على المجتمع الدولي تشكيل الخطوط العامة للمستقبل. وشدد بوتين على أهمية بناء نظام أمني يحمي جميع الدول دون استثناء.من جهته، أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن المعدات الغربية بعيدة عما يروج لها من فعالية، مشيرا في إطار افتتاح المنتدى العسكري التقني بموسكو إلى أن الصناعات الدفاعية الروسية ضاعفت قدراتها الإنتاجية بغض النظر عن ضغط العقوبات المفروضة عليها، حسب تعبيره.وأكد شويغو أن القوات الأوكرانية تفشل في تحقيق النتائج رغم المساعدات الغربية الشاملة لها. كما حذر من الأوضاع حول محطة زاباروجيا النووية ووصفه بأنه مثير للقلق لا سيما أن إجراءات القوات هناك قد تؤدي إلى كارثة نووية.واتهم شويغو أوكرانيا بتشكيل مستودعات من الذخائر في أوديسا والموانئ الأخرى تحت ماسماه ستار صفقة الحبوب.لوكاشينكو أضاف أن نشر أسلحة تكتيكية نووية لا يلغي المبادرات السلمية التي طرحها الجانب البيلاروسي لاستئناف الحوار بشأن الأمن الأوروبي والعالمي، مشيرا إلى تزايد الخطر من استخدام أسلحة الدمار الشامل، بما في ذلك الاستفزازات باستخدام الأسلحة النووية والبيولوجية.وأوضح أن حرب المعلومات والجرائم الإلكترونية أصبحت عاملا قويا في عدم الاستقرار الاقتصادي والوطني لجميع الدول بدون استثناء.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن في آذار (مارس) الماضي أن بلاده ستنشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا، وستستكمل بناء منشأة لتخزينها في غضون أشهر. ونقلت قناة "روسيا 24" عن بوتين قوله وقتها إن بلاده نشرت في بيلاروسيا 10 طائرات قادرة على حمل أسلحة نووية تكتيكية، مؤكدا في الوقت ذاته أن القوات الروسية تمتلك الكثير من الأسلحة التي لم تستخدمها بعد.ميدانيا أفادت السلطات الأوكرانية بتضرر عشرات المنازل جراء قصف صاروخي ليلي روسي استهدف مدينتين في غرب أوكرانيا على الحدود مع بولندا، في حين زار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قواته العسكرية في منطقة دونيتسك جنوب شرقي البلادوقال أندريه سادوفي رئيس بلدية لفيف على تليغرام "أسقطنا العديد من الصواريخ، لكن كانت هناك أيضا ضربات في لفيف"، مضيفا أن "مباني سكنية أصيبت، وأن حريقا نشب في الطوابق العليا".وفي لوتسك على مسافة حوالي 150 كلم شمال غرب لفيف قال يوري بوغولياكو حاكم منطقة فوليني عبر تليغرام إن قصفا استهدف مكاتب شركة عاملة في القطاع الصناعي، مشيرا إلى إصابة شخصين بجروح.وفي تطور لاحق، أعلنت القوات الجوية الأوكرانية تدمير 16 صاروخا من أصل 28 أطلقتها القوات الروسية خلال الليل على مناطق عدة في البلاد.وفي أوديسا جنوبا، قالت القيادة العسكرية إن الدفاعات الجوية أسقطت 15 مسيّرة و8 صواريخ أطلقتها القوات الروسية على المدينة أمس الاثنين، واتهمت موسكو بالسعي إلى تدمير البنية التحتية للموانئ الأوكرانية.وأضافت المصادر ذاتها أن شظايا الصواريخ والمسيّرات أوقعت 3 إصابات في صفوف المدنيين وخلفت أضرارا مادية.وتعد أوديسا أكبر ميناء وقاعدة بحرية في أوكرانيا، وتتعرض لهجمات متكررة بالصواريخ والطائرات المسيرة بعد انسحاب روسيا‭ ‬في تموز (يوليو) الماضي من اتفاق كان يسمح بشحن الحبوب من الموانئ الأوكرانية.وفي سياق متصل، أعلنت أوكرانيا أول من أمس تحقيق تقدم محدود في شرقي البلاد وجنوبها في إطار الهجوم المضاد الذي باشرته قبل شهرين بهدف تحرير المناطق التي سيطرت عليها روسيا.وفي تطور لافت، تفقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قواته العسكرية في منطقة دونيتسك جنوب شرقي البلاد. وذكر زيلينسكي عبر حسابه على "تلغرام" أمس، أنه التقى الجنود في مواقعهم بهذه المنطقة التي تدور فيها أشرس المعارك مع القوات الروسية.وأضاف زيلينسكي أنه بحث مع جنوده الأعمال اليومية الهجومية والتعزيزات العسكرية وإمكانات القادة، علما أن آخر زيارة لزيلينسكي لجنوده في دونيتسك بنهاية تموز (يوليو) الماضي.في غضون ذلك، أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن حزمة مساعدات أمنية جديدة لأوكرانيا بقيمة 200 مليون دولار، موضحا أن هذه المساعدات تتضمن ذخائر للدفاع الجوي وطلقات مدفعية ومعدات مضادة للدروع وغيرها.-(وكالات)