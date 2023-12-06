رئيس وزراء إسبانيا: مستمرون في توجهنا للاعتراف بدولة فلسطين

قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، إن توجه بلاده نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية "مستمر حتى لو لم تحصل على الدعم الكافي" داخل الاتحاد الأوروبي.

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وجدد سانشيز في تصريح للصحفيين الأجانب بالعاصمة مدريد، رؤيته بأن "إنهاء الصراعات بين إسرائيل وحماس يرتكز على حل الدولتين".



وأوضح سانشيز أنه "يجب الاعتراف بالدولة الفلسطينية أولاً، من أجل انعقاد مبادرة مؤتمر السلام الدولي بقيادة إسبانيا".



ولفت إلى أن "أكثر من 130 دولة اعترفت بالدولة الفلسطينية، في حين أن الولايات المتحدة وبعض دول الاتحاد الأوروبي لم تفعل ذلك بعد". وفا