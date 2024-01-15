الإثنين 15 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

ربع إصابات جيش الاحتلال "المعلنة" بحالة خطرة

إصابات في جيش الاحتلال الإسرائيلي
إصابات في جيش الاحتلال الإسرائيلي

اعترفت قوات الاحتلال للمرة الأولى بحصيلة كاملة لعدد الإصابات التي لحقت بجنودها خلال عدوانها المتواصل على قطاع غزة، مشيرة إلى العشرات الذين ما زالوا في حل الخطر.اضافة اعلان
وقال بيان لقوات الاحتلال، إنّ 1106 عسكريين أصيبوا منذ بدء العملية البرية في غزة 240 بحالة خطرة، فيما أكدّ البيان أنّ 12 ضابطًا وجنديًا أصيبوا في معارك قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأعلن جيش الاحتلال الأحد، عن مقتل جندي في صفوفه، خلال معارك مع المقاومة الفلسطينية جنوب قطاع غزة، ما يرفع حصيلة القتلى إلى 522 منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وقال الاحتلال في بيان: "قتل المساعد احتياط آندوعالم كابيدة البالغ من العمر 21 عاماً من بلدة كريات غات أثناء المعارك الدائرة في جنوب قطاع غزة الليلة الماضية".
وأضاف بيان الجيش، أن الجندي كان تابعا للواء "ساعر مجولان 7".
واستنادا إلى معطيات جيش الاحتلال المنشورة على موقعه، فقد قتل 522 من ضباطه وجنوده خلال الحرب الدائرة، بينهم 188 منذ انطلاق الحرب البرية في قطاع غزة في 27 من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي. (عربي21)
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