ردا على نتنياهو.. واشنطن: لا سبيل لإنهاء تحديات إسرائيل الأمنية دون دولة فلسطينية

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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، "إنه لا سبيل لإنهاء التحديات الأمنية طويلة الأمد التي تواجه إسرائيل في المنطقة والتحديات قصيرة الأمد المتمثلة في إعادة إعمار غزة، دون إقامة دولة فلسطينية".من جانبه، قال السيناتور الأمريكي كريس ميرفي، "إن تصريح نتنياهو لا يساعد في كسب مزيد من الأصوات في مجلس الشيوخ على حزمة المساعدات لإسرائيل".بدوره، قال السيناتور بيتر ويلش، "إن رفض نتنياهو إقامة دولة فلسطينية يكشف أنه يريد أخذ أموالنا، وأنه سيرفض دائما نصائحنا".وفي ذات السياق، قالت عضو مجلس الشيوخ الأمريكي إليزابيث وارن، "إن رفض نتنياهو إقامة دولة فلسطينية ضمن أي ترتيبات لما بعد الحرب خطير".وأضافت "أن رفض نتنياهو إقامة دولة فلسطينية ضمن أي ترتيبات لما بعد الحرب يتناقض مع السياسة الأمريكية".وتابع بأن "واشنطن تدعم حل الدولتين؛ لأنه الطريق الوحيد لضمان السلام وأمن وكرامة الإسرائيليين والفلسطينيين".كما ذكرت شبكة "إن بي سي" الأمريكية، "أن رفض نتنياهو إقامة دولة فلسطينية بعد الحرب في قطاع غزة قد يعقد موافقة مجلس الشيوخ على المساعدات لإسرائيل".وسبق أن قالت وكالة "أسوشيتد بريس" الخميس، إن رئيس الوزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أبلغ الولايات المتحدة بمعارضته إقامة دولة فلسطينية في إطار أي سيناريو لمرحلة ما بعد الحرب".وأضافت الوكالة، "أن موقف نتنياهو يسلط الضوء على انقسامات عميقة بين واشنطن وتل أبيب بعد أكثر من ثلاثة أشهر على الحرب على غزة، التي تهدف للقضاء على حكم حماس".وفي وقت سابق من أمس الخميس، تعهد نتنياهو خلال مؤتمر صحفي "بالمضي قدما في الهجوم على غزة، حتى تحقق إسرائيل انتصارا حاسما على حماس".وأعلن نتنياهو رفضه فكرة الدولة الفلسطينية، وقال إنه "نقل مواقفه إلى الأمريكيين".وتابع: "في أي ترتيب مستقبلي تحتاج إسرائيل إلى السيطرة الأمنية على جميع الأراضي الواقعة غرب نهر الأردن، كما يجب أن يكون رئيس الوزراء قادرا على قول (لا) لأصدقائنا"، في إشارة إلى الولايات المتحدة.وكانت الولايات المتحدة دعت إسرائيل إلى تقليص هجومها على غزة، وقالت إن إقامة دولة فلسطينية يجب أن يكون جزءا من "اليوم التالي" للحرب.