الأحد 31 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

رد على تقرير في "الغد" من السفارة الأوكرانية

أرشيفية
أرشيفية

عطفا على التقرير المعنون بـ" كيف يستقطب الجيش الإسرائيلي المرتزقة ومزدوجي الجنسية؟؟"ـ والمنشور في صحيفة الغد يوم الأحد الموافق 24 كانون الأول (نوفمبر) 2023، تنشر السفارة الأوكرانية التوضيح التالي:

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كشف الحقائق: تمحيص معمق للاتهامات الواردة مؤخرا، فقد تضمن التقرير المعنون " كيف يستقطب الجيش الإسرائيلي المرتزقة ومزدوجي الجنسية؟؟" ادعاءات مثيرة للقلق، في محاولة لربط المواطنين الأوكرانيين بالصراع في غزة ضد الشعب الفلسطيني، حيث أن ذلك التقرير يشبه أمثلة أخرى من الدعاية والمعلومات المضللة التي يتم توظيفها تكتيكياً لجذب الانتباه وحشرها ببيانات ورؤى شخصية لم يتم التحقق منها. 
إن التحليل الشامل للتقرير يكشف عن مجموعة كبيرة من محاولات التلاعب وتشويه المعلومات، التي يبدو أنها قد استُخدمت بغية زرع الخلاف والعداء بين أوكرانيا والشعب الفلسطيني، وكذلك دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصفة عامة. 
وبالتالي فإنه من الضروري تفنيد تلك الروايات وإعادة التركيز على الحقائق التي يمكن التحقق منها.
يدعي التقرير أن شركات أمنية دولية مجهولة الهوية لها صلة بإدارة نشاطات المرتزقة قد حولت تركيزها من أوكرانيا إلى غزة، حيث يُزعم أن المرتزقة يقاتلون الآن إلى جانب الجيش الإسرائيلي. 
يشير الادعاء الثاني  في المقال إلى "مقتل 7 مقاتلين أوكرانيين" في صفوف جيش الدفاع الإسرائيلي خلال قيامهم بعمليات في غزة، ومن الأهمية بمكان أن يدرك القراء بأن خط المواجهة الحالي في أوكرانيا يمتد إلى ما هو أبعد من 1000 كيلومتر، مما يستوجب من كل جندي أوكراني متاح الالتزام والتقيد بذلك لصد الهجمات المتواصلة التي يشنها الاتحاد الروسي. 
إن أوكرانيا ثابتة في نضالها الوجودي، حيث يقاتل مواطنوها وقواتها المسلحة بشجاعة من أجل ردع المعتدي "المتوحش"، وإن جميع سكان أوكرانيا من الرجال موجودون على خط المواجهة، لصد الغزو الذي تشنه موسكو. ولذلك، لا يوجد دليل ملموس يدعم فكرة تورط الأوكرانيين المزعوم في صراع غزة. إن الشعب الأوكراني، إلى جانب القوات المسلحة الأوكرانية، يقف متحدا في قضيته المصيرية المتمثلة في الحفاظ على استقلال البلاد وسلامة أراضيها. إن أي ادعاء بأن عناصر من الجيش الأوكراني قد حولت نشاطاتها باتجاه الصراعات النائية هو مجرد تحريف صارخ للحقائق، وذلك ما قد جاء عليه بوضوح التعليق الصادر عن الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأوكرانية.

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