رد مفاجئ من نتنياهو على حقيقة استقالته بعد خلافات مع بايدن

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انتشرت بعض الأحاديث خلال الأيام الأخيرة اعتزام رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تقديم استقالته من حكومة الاحتلال، في وقت يواجه فيه ضغوطًا دولية بشأن العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح الفلسطينية وتوتر في العلاقات بينه وبين الولايات المتحدة الأمريكيةوخلال لقاء له مع شبكة «CBS NEWS» الأمريكية، رد «نتنياهو» على شائعات اعتزام استقالته من حكومة الاحتلال الإسرائيلي، أو تقديم الاستقالة بعد الحرب، قائلًا: «الأمر الصحيح الذي يجب فعله هو تحمل مسؤولية تحقيق النصر وهذا ما أركز عليه حاليًا».واعترف بنيامين نتنياهو بخلافاته مع واشنطن، قائلًا إن يجب أن تفعل كل ما بوسعك لضمان البقاء والاستمرار، كما قال في تصريح صادم أن إسرائيل ليست دولة تابعة لأمريكا.وتزداد الضغوطات على «نتنياهو» بشأن الأحداث في غزة وفشل إسرائيل في تحقيق أهدافها العسكرية، في وقت، هدد فيه وزير الدفاع يوآف غالانت بالاستقالة من الحكومة، كما هاجم «نتنياهو» بسبب فشله في معالجة مسألة خطة ما بعد الحرب في غزة.وأضاف غالانت ، أن عدم التركيز على اليوم الثاني للحرب في غزة يؤدي إلى «تآكل إنجازاتنا العسكرية التي حققناها، ويأكل فرص التوصل إلى إطار للإفراج عن المحتجزين».