رسائل حادة بين نتنياهو وبايدن

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وبحسب الصحيفة، فإن الجانب الأميركي اعتبر أن تصريحات نتنياهو أضرت بالضغط على حماس.وأضافت أن الجانب الأميركي طالب بأن يعلن نتنياهو التزامه بصوت عال ويقول إنه يدعم الخطة بشكل كامل.يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تراجع عن تصريحاته التي رفض فيها وقف الحرب في غزة، مؤكدا التزامه بالمقترح الذي قدمه الرئيس الأميركي جو بايدن، وذلك بعد ردود فعل غاضبة، في الوقت الذي يجري فيه وزير دفاعه مباحثات مع مسؤولين في واشنطن.وقال نتنياهو في كلمة أمام الهيئة العامة في الكنيست: "نحن ملتزمون بالمقترح الإسرائيلي الذي رحب به الرئيس بايدن، وإن موقفنا لم يتغير"، مؤكدا أن "إسرائيل" لن تنهي الحرب حتى يعيد جميع "المحتجزين" الـ120، الأحياء منهم والأموات دون استثناء.وأضاف نتنياهو أن إنهاء الحرب في غزة مرتبط بالقضاء على حماس وإعادة سكان الجنوب والشمال إلى منازلهم، حسب وصفه.وقال نتنياهو: "سنحبط نية إيران تدميرنا بأي ثمن وبأي طريقة".وكان نتنياهو قال- في أول مقابلة له مع قناة عبرية منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي- إنه مستعد للتوصل إلى صفقة يستعيد خلالها "المحتجزين" لدى حركة حماس وباقي الفصائل، ثم يعود بعدها إلى الحرب.وتنفي هذه التصريحات التأكيد الأميركي على موافقة "إسرائيل" على مقترح الاتفاق الذي قدمه بايدن نهاية أيار/ مايو الماضي، والذي ينص على إنهاء كامل للحرب.