رسالة القسام الجديدة "حكومتكم تكذب" تشعل الشارع الإسرائيلي



بثت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، رسالة لمحتجزين لديها بعنوان "حكومتكم تكذب".

وظهر في الفيديو 3 محتجزين، وهم نوعا أرغماني وتبلغ 26 عاما وتسكن في مستوطنات بئر السبع المحتلة، ويوسي شرعابي 53 عاما، وتايس فيرسكي يبلغ 38 عاما، ويسكن في تل أبيب.

وقالت المحتجزة نوعا أرغماني لحكومة نتنياهو: أقفوا هذا الجنون وأعيدونا إلى عائلاتنا، فيما وجه المحتجز وتايس فيرسكي رسالة لنتياهو قال فيها: "من فضلك أوقف الحرب وأعيدنا إلى البيت".

وقال المحتجز ويوسي شرعابي، لذلك يجب الآن أن تتوقف الحرب.

وقالت القسام في رسالتها لعائلات المحتجزين: "سنخبركم غدا بمصيرهم.. حكومتكم تكذب".

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القسام تنشر فيديو:

انتظرونا .. غداً سنخبركم بمصيرهم

حكومتكم تكذب pic.twitter.com/z4GXurXUy7 — جريدة الغد (@AlghadNews) January 14, 2024

وخرج آلاف الإسرائيليين إلى الشوارع مطالبين باستقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وإجراء انتخابات مبكرة لاختيار بديل له.

ويذكر أن بعض المتظاهرين يخططون للتوجه نحو مدينة قيسارية لمواصلة احتجاجهم أمام منزل نتنياهو.