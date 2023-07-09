الأحد 09 تموز 2023
النسخة المطبوعة

رسميا... أوكرانيا تعترف بتفجير جسر القرم

جسر جزيرة القرم
جسر جزيرة القرم
اعترفت نائبة وزير الدفاع الأوكراني، آنا ماليار، بأن نظام كييف هو المسؤول المباشر عن ضرب جسر القرم في خريف عام 2022.

جاءت تصريحات ماليار على قناتها الخاصة في "تلغرام" وكتبت: "منذ 273 يوما، تم توجيه ضربة أولى لجسر القرم من أجل تعطيل الخدمات اللوجستية للروس".اضافة اعلان

وفي نهاية شهر مايو/ أيار من هذا العام، أعلن رئيس إدارة أمن الدولة الأوكراني، فاسيلي ماليوك، أن كييف تريد "قطع الطريق اللوجستي" إلى شبه جزيرة القرم واتخذت الإجراءات المناسبة، لكنه لم يحدد أيّا منها.

وصرح ألكسندر باستريكين، رئيس لجنة التحقيق الروسية لـ"سبوتنيك"، أنه تم تأكيد الرواية حول تنظيم وتخطيط عمل إرهابي على جسر القرم من قبل الخدمات الخاصة الأوكرانية خلال التحقيق.

أضاف باستريكين أن التحقيق أكد أن الرواية حول تخطيط وتنفيذ العمل الإرهابي الذي استهدف جسر القرم قد تم تنفيذه من قبل القوات الخاصة الأوكرانية.

وأشار إلى أنه من بين المشاركين في الجريمة مواطنون من أوكرانيا وروسيا وأرمينيا وجورجيا، مؤكدا أنه "من بينهم المدعى عليهم الذين وفروا قناة عبور لنقل البضائع المختلفة إلى أراضي روسيا بهدف نقل شاحنة ملغومة فيما بعد عبر حدود الدولة"، مضيفا أنه تم إلقاء القبض على ثمانية أشخاص من أصل 12.

وقال باستريكين إنه تم التحقيق مع المعتقلين، مؤكدا أنه وكجزء من القضية الجنائية تم الاستعانة بخبرة فنية لدراسة وضع المتفجرة وآلية عملها وتفجيرها.
في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، أعلنت سلطات جمهورية القرم الروسية عن تفجير شاحنة على جسر القرم مما تسبب في تعليق حركة السيارات والقطارات في جسر القرم دون وقوع إصابات أو ضحايا بشرية. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن المخططين والمنفذين والمشتركين في تفجير جسر القرم هم أجهزة المخابرات الأوكرانية، وذلك بهدف تدمير البنية التحتية الحيوية لروسيا.

يشار إلى أن جسر القرم هو الأطول في روسيا ويبلغ طوله 19 كيلومترا، وتم تشغيل الجزء الخاص بحركة مرور السيارات فيه في مايو 2018، وتم إطلاق حركة القطارات عبر الجسر في ديسمبر/ كانون الأول 2019.
اردوغان وزلينسكي

إردوغان: أوكرانيا "تستحق" الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي 08 تموز 2023

الذخائر العنقودية

لماذا قررت أميركا مد أوكرانيا بالذخائر المحرمة؟ 08 تموز 2023

طائرة محملة بالذخائر العنقودية- (وكالات)

واشنطن وافقت على توفيرها لأوكرانيا.. ما خطر الذخائر العنقودية؟ 08 تموز 2023

أعمدة من الدخان تتصاعد إثر اشتباكات بين الجيش السوداني والدعم السريع-(وكالات)

دارفور.. ماذا يعني انضمام القبائل العربية للدعم السريع؟ 08 تموز 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
اردوغان وزلينسكي

إردوغان: أوكرانيا "تستحق" الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي

08 تموز 2023
الذخائر العنقودية

لماذا قررت أميركا مد أوكرانيا بالذخائر المحرمة؟

08 تموز 2023
Doc-P-460278-638237331448607579

بابا الفاتيكان: يبدو ان الحرب في أوكرانيا لن تنتهي

30 حزيران 2023
000_323X4VA_0

روسيا تكبّد أوكرانيا خسائر فادحة وتكافئ من يدمر آليات غربية

16 حزيران 2023
اقرأ أيضا
1-1635604

أكثر من 94 مليون مسافر يستخدمون مطارات تركيا في 6 أشهر

منذ19 ساعة
1688810878373677800

على خطى لورانس العرب (5 - 6): من جدة إلى ينبع

منذ19 ساعة
روسيا تزيد إنتاجها العسكري

500 يوم من الحرب تكبدت خلالها روسيا وأوكرانيا خسائر مروعة

منذ19 ساعة
1688827891564457100

الاتحاد الأوروبي: ما جرى في جنين مؤلم وانتهاك للقانون الدولي

منذ19 ساعة
64a9a57a4c59b72ef85d8442

كييف تعلن عن اتفاق مع تركيا بشأن إنتاج طائرات مسيرة في أوكرانيا

منذ19 ساعة
العلم الروسي

قانون جديد يحظر تغيير الجنس في روسيا

منذ20 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

إلى متى هذا الانتحار الجماعي؟

ماهر أبو طير |اليوم

تعارض مصالح في فلسطين..؟!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

التقرير الأخير للبنك الدولي.. ارحمونا

سلامة الدرعاوي |اليوم

يد عموتة لا تصفق !

خالد خطاطبة |اليوم

دور الصناديق السيادية في القيمة المضافة

المهندس حمزة العلياني |اليوم
ترجمات
شاخصة تحذيرية إسرائيلية في منطقة الحدود الشمالية مع سورية - (أرشيفية)

كيف خسرت إسرائيل الحرب الأهلية السورية؟

ترجمات |08 تموز 2023
تمرد "فاغنر" في روسيا

ردود الفعل الإيرانية على تمرد "فاغنر" في روسيا

ترجمات |05 تموز 2023
الجنرال اللنبي في القدس بعد الاستيلاء عليها من العثمانيين - (أرشيفية)

على خطى لورنس العرب (6-3): مدينة تبوك الحجازية‏

ترجمات |04 تموز 2023
محطة سكة الحديد الحجازي الأردني، عمان - (أرشيفية)

على خطى لورنس العرب (1 - 6): نحو الحجاز‏

ترجمات |02 تموز 2023
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الجنرال السوداني عبد الفتاح البرهان في القاهرة - (أرشيفية)

المقاربة المصرية للأزمة السودانية

ترجمات |01 تموز 2023
ربما يتحول "النظام العالمي" الحالي إلى أنظمة وعوالم - (أرشيفية)

عالم بلا مهيمنين‏

ترجمات |26 حزيران 2023
 