رغم الإدانات والاتهامات.. ترامب وبايدن يتعادلان في أحدث استطلاع للرأي

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واشنطن - رغم الاتهامات والمحاكمات ضد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، تعادل الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن مع غريمه ترامب في أحدث استطلاع للرأي أجرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية ، وحصل الرئيس بايدن والرئيس السابق على نسبة 43 % من الأصوات في انتخابات افتراضية لعام 2024، وفقا للاستطلاع الذي نشر يوم أول من امس.ووجد استطلاع New York Times / Siena College أن 43 % من الناخبين المسجلين قالوا إنهم سيدعمون بايدن في انتخابات 2024، بينما قال 43 % آخرون إنهم سيدعمون ترامب في مثل هذه المنافسة.ويبدو من المرجح أن يؤمن الرئيس الحالي والرئيس السابق ترشيحات حزبيهما.وما يزال بايدن يتقدم بشكل كبير على اثنين من المرشحين الديمقراطيين، حيث قال 64 % من الناخبين الديمقراطيين في الاستطلاع، إنهم سيدعمون الرئيس في الانتخابات التمهيدية.وقال 13 % آخرون إنهم سيدعمون الناشط المناهض للقاحات روبرت إف كينيدي جونيور، بينما قال 10 % إنهم سيدلون بأصواتهم للكاتبة ماريان ويليامسون.ومع ذلك، قال نصف الناخبين الديمقراطيين في الانتخابات التمهيدية أيضا إنهم يفضلون أن يرشح حزبهم شخصا آخر غير بايدن كمرشح رئاسي لعام 2024، بينما قال 45 % إنه يتعين على الحزب إعادة ترشيح الرئيس. ووجد الاستطلاع أنه من بين الذين يريدون مرشحا غير بايدن، أشار 39 % إلى سنه باعتباره أهم سبب لرأيهم.وفي استفتاء بين الناخبين الجمهوريين في الانتخابات التمهيدية صدر يوم الاثنين، تقدم ترامب على أقرب منافسيه، حاكم فلوريدا رون ديسانتس، بفارق 37 نقطة. وبينما قال 54 % من ناخبي الحزب الجمهوري إنهم سيدعمون الرئيس السابق، قال 17 % إنهم سيدعمون حاكم فلوريدا في الانتخابات التمهيدية.الى ذلك، وجه الثلاثاء الماضي الاتهام إلى دونالد ترامب على خلفية جهوده لعكس نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2020، وهو التهديد القضائي الأخطر حتى الآن بالنسبة إلى الرئيس السابق في خضم حملته الانتخابية التي يسعى من خلالها للعودة إلى البيت الأبيض.وعلى إثر تحقيق أشرف عليه المدعي الخاص جيك سميث، أتهم المرشح الأوفر حظا للفوز في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري بـ"التآمر ضد الدولة الأميركية"، وعرقلة إجراء رسمي، وانتهاك الحقوق الانتخابية.وجاءت الاتهامات في وقت يخوض فيه حملة للعودة إلى منصبه السابق خلال الانتخابات المقررة العام المقبل. ويتصدر ترامب السباق لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لخوض الانتخابات.وقال سميث في مؤتمر صحافي، إن الهجوم على الكابيتول عام 2021 غذته "أكاذيب" ترامب، مؤكدا أنه سيسعى إلى "محاكمة سريعة" للرئيس السابق.وشدد سميث على أن المدعى عليه ترامب، "عرقل وظيفة أساسية في عملية قبول الحكومة الأميركية، والمتمثلة في جمع العد والتصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية".وذكر أن لائحة الاتهام هي مجرد ادعاء، وأن "المتهم بريء حتى تثبت إدانته، بما لا يدع مجالا للشك، في محكمة قانونية".وتقرر استدعاء ترامب للمثول أمام المحكمة الفيدرالية في واشنطن اليوم، وتكليف قاضية المحكمة الجزئية الأميركية تانيا شوتكان بالقضية.وشوتكان، المعينة من قبل الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، هي القاضية الفيدرالية الوحيدة في واشنطن العاصمة التي حكمت على المتهمين في حادث اقتحام الكابيتول في 6 كانون الثاني(يناير) 2021 بأحكام أقسى مما طلبت الحكومة.وتم توجيه اتهامات إلى 6 أشخاص بتهمة التآمر مع ترامب في محاولة سرقة تغيير نتائج انتخابات عام 2020. وتقع لائحة الاتهام الموجهة ضد ترامب في 45 صفحة، وتتضمن 4 تهم مرتبطة بانتخابات 2020.وفي وقت سابق، قال ترامب إنه يتوقع أن يوجه إليه المدعي العام الفيدرالي سميث قريبا اتهاما جنائيا جديدا، وهو ما حدث بالفعل.وفي منشور على منصته "تروث سوشيال" كتب ترامب: "سمعت أن المختل جاك سميث، وبغية التدخل في الانتخابات الرئاسية للعام 2024، سيوجه اتهاما زائفا جديدا إلى رئيسكم المفضل، أنا، عند الساعة 17,00 (21,00 بتوقيت غرينتش)".وسبق أن وجه سميث اتهامات لترامب بإساءة التعامل مع وثائق حكومية مصنفة سرية، وهو يجري تحقيقا في جهود بذلها الرئيس السابق لعكس نتائج انتخابات تشرين الثاني(نوفمبر) 2020.وقبل أسبوعين ذكر ترامب أنه تلقى رسالة من مدعين أشاروا فيها إلى أنه من المرجح أن يوجه إليه اتهام جنائي على خلفية اقتحام مناصرين له مقر الكونغرس في 6 كانون الثاني(يناير) 2021.وتساءل ترامب: "لم لم يفعلوا ذلك قبل عامين ونصف العام؟ لم انتظروا كل هذه المدة؟". وأضاف: "لأنهم أرادوا أن يحصل الأمر في منتصف حملتي"، منددا بـ"سوء سلوك الادعاء".وتعقيبا على الاتهام الجديد، صدر بيان من زعيمي الديمقراطيين في مجلسي الشيوخ والنواب تشاك شومر وحكيم جفريز بعد إدانة ترامب: "كان التمرد في 6 كانون الثاني(يناير) 2021 أحد أكثر الأيام حزنا في التاريخ الأميركي، حيث قام شخصيا بتنسيقه دونالد ترامب وغذته كذبته الكبيرة الخبيثة في محاولة لتقويض انتخابات 2020. في محاولة مميتة لقلب إرادة الشعب الأميركي وعرقلة الانتقال السلمي للسلطة، تعرض مبنى الكابيتول - رمز الوطن والديمقراطية الأميركية - للهجوم على الآلاف من مثيري الشغب الأشرار والعنيفين.توضح لائحة الاتهام الثالثة لترامب بتفاصيل مروعة أن أعمال العنف في ذلك اليوم كانت تتويجا لمؤامرة إجرامية استمرت شهورا قادها الرئيس السابق لتحدي الديمقراطية وقلب إرادة الشعب الأميركي. لائحة الاتهام هذه هي الأخطر والأكثر أهمية حتى الآن، وستكون بمثابة تذكير صارخ لأجيال من الأميركيين بأنه لا أحد، بما في ذلك رئيس الولايات المتحدة، فوق القانون. يجب أن تستمر العملية القانونية في المضي قدما دون أي تدخل خارجي". - (وكالات)