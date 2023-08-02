الخميس 03 آب 2023
النسخة المطبوعة

رغم الإدانات والاتهامات.. ترامب وبايدن يتعادلان في أحدث استطلاع للرأي

ترامب و بايدن
ترامب وبايدن
واشنطن - رغم الاتهامات والمحاكمات ضد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، تعادل الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن مع غريمه ترامب في أحدث استطلاع للرأي أجرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية ، وحصل الرئيس بايدن والرئيس السابق على نسبة 43 % من الأصوات في انتخابات افتراضية لعام 2024، وفقا للاستطلاع الذي نشر يوم أول من امس.اضافة اعلان
ووجد استطلاع New York Times / Siena College أن 43 % من الناخبين المسجلين قالوا إنهم سيدعمون بايدن في انتخابات 2024، بينما قال 43 % آخرون إنهم سيدعمون ترامب في مثل هذه المنافسة.
ويبدو من المرجح أن يؤمن الرئيس الحالي والرئيس السابق ترشيحات حزبيهما.
وما يزال بايدن يتقدم بشكل كبير على اثنين من المرشحين الديمقراطيين، حيث قال 64 % من الناخبين الديمقراطيين في الاستطلاع، إنهم سيدعمون الرئيس في الانتخابات التمهيدية.
وقال 13 % آخرون إنهم سيدعمون الناشط المناهض للقاحات روبرت إف كينيدي جونيور، بينما قال 10 % إنهم سيدلون بأصواتهم للكاتبة ماريان ويليامسون.
ومع ذلك، قال نصف الناخبين الديمقراطيين في الانتخابات التمهيدية أيضا إنهم يفضلون أن يرشح حزبهم شخصا آخر غير بايدن كمرشح رئاسي لعام 2024، بينما قال 45 % إنه يتعين على الحزب إعادة ترشيح الرئيس. ووجد الاستطلاع أنه من بين الذين يريدون مرشحا غير بايدن، أشار 39 % إلى سنه باعتباره أهم سبب لرأيهم.
وفي استفتاء بين الناخبين الجمهوريين في الانتخابات التمهيدية صدر يوم الاثنين، تقدم ترامب على أقرب منافسيه، حاكم فلوريدا رون ديسانتس، بفارق 37 نقطة. وبينما قال 54 % من ناخبي الحزب الجمهوري إنهم سيدعمون الرئيس السابق، قال 17 % إنهم سيدعمون حاكم فلوريدا في الانتخابات التمهيدية.
الى ذلك، وجه الثلاثاء الماضي الاتهام إلى دونالد ترامب على خلفية جهوده لعكس نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2020، وهو التهديد القضائي الأخطر حتى الآن بالنسبة إلى الرئيس السابق في خضم حملته الانتخابية التي يسعى من خلالها للعودة إلى البيت الأبيض.
وعلى إثر تحقيق أشرف عليه المدعي الخاص جيك سميث، أتهم المرشح الأوفر حظا للفوز في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري بـ"التآمر ضد الدولة الأميركية"، وعرقلة إجراء رسمي، وانتهاك الحقوق الانتخابية.
وجاءت الاتهامات في وقت يخوض فيه حملة للعودة إلى منصبه السابق خلال الانتخابات المقررة العام المقبل. ويتصدر ترامب السباق لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لخوض الانتخابات.
وقال سميث في مؤتمر صحافي، إن الهجوم على الكابيتول عام 2021 غذته "أكاذيب" ترامب، مؤكدا أنه سيسعى إلى "محاكمة سريعة" للرئيس السابق.
وشدد سميث على أن المدعى عليه ترامب، "عرقل وظيفة أساسية في عملية قبول الحكومة الأميركية، والمتمثلة في جمع العد والتصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية".
وذكر أن لائحة الاتهام هي مجرد ادعاء، وأن "المتهم بريء حتى تثبت إدانته، بما لا يدع مجالا للشك، في محكمة قانونية".
وتقرر استدعاء ترامب للمثول أمام المحكمة الفيدرالية في واشنطن اليوم، وتكليف قاضية المحكمة الجزئية الأميركية تانيا شوتكان بالقضية.
وشوتكان، المعينة من قبل الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، هي القاضية الفيدرالية الوحيدة في واشنطن العاصمة التي حكمت على المتهمين في حادث اقتحام الكابيتول في 6 كانون الثاني(يناير) 2021 بأحكام أقسى مما طلبت الحكومة.
وتم توجيه اتهامات إلى 6 أشخاص بتهمة التآمر مع ترامب في محاولة سرقة تغيير نتائج انتخابات عام 2020. وتقع لائحة الاتهام الموجهة ضد ترامب في 45 صفحة، وتتضمن 4 تهم مرتبطة بانتخابات 2020.
وفي وقت سابق، قال ترامب إنه يتوقع أن يوجه إليه المدعي العام الفيدرالي سميث قريبا اتهاما جنائيا جديدا، وهو ما حدث بالفعل.
وفي منشور على منصته "تروث سوشيال" كتب ترامب: "سمعت أن المختل جاك سميث، وبغية التدخل في الانتخابات الرئاسية للعام 2024، سيوجه اتهاما زائفا جديدا إلى رئيسكم المفضل، أنا، عند الساعة 17,00 (21,00 بتوقيت غرينتش)".
وسبق أن وجه سميث اتهامات لترامب بإساءة التعامل مع وثائق حكومية مصنفة سرية، وهو يجري تحقيقا في جهود بذلها الرئيس السابق لعكس نتائج انتخابات تشرين الثاني(نوفمبر) 2020.
وقبل أسبوعين ذكر ترامب أنه تلقى رسالة من مدعين أشاروا فيها إلى أنه من المرجح أن يوجه إليه اتهام جنائي على خلفية اقتحام مناصرين له مقر الكونغرس في 6 كانون الثاني(يناير) 2021.
وتساءل ترامب: "لم لم يفعلوا ذلك قبل عامين ونصف العام؟ لم انتظروا كل هذه المدة؟". وأضاف: "لأنهم أرادوا أن يحصل الأمر في منتصف حملتي"، منددا بـ"سوء سلوك الادعاء".
وتعقيبا على الاتهام الجديد، صدر بيان من زعيمي الديمقراطيين في مجلسي الشيوخ والنواب تشاك شومر وحكيم جفريز بعد إدانة ترامب: "كان التمرد في 6 كانون الثاني(يناير) 2021 أحد أكثر الأيام حزنا في التاريخ الأميركي، حيث قام شخصيا بتنسيقه دونالد ترامب وغذته كذبته الكبيرة الخبيثة في محاولة لتقويض انتخابات 2020. في محاولة مميتة لقلب إرادة الشعب الأميركي وعرقلة الانتقال السلمي للسلطة، تعرض مبنى الكابيتول - رمز الوطن والديمقراطية الأميركية - للهجوم على الآلاف من مثيري الشغب الأشرار والعنيفين.
توضح لائحة الاتهام الثالثة لترامب بتفاصيل مروعة أن أعمال العنف في ذلك اليوم كانت تتويجا لمؤامرة إجرامية استمرت شهورا قادها الرئيس السابق لتحدي الديمقراطية وقلب إرادة الشعب الأميركي. لائحة الاتهام هذه هي الأخطر والأكثر أهمية حتى الآن، وستكون بمثابة تذكير صارخ لأجيال من الأميركيين بأنه لا أحد، بما في ذلك رئيس الولايات المتحدة، فوق القانون. يجب أن تستمر العملية القانونية في المضي قدما دون أي تدخل خارجي". - (وكالات)
فلسطيني يحمل يافطة حملت عبارة "لا لسياسة الإبعاد عن الأقصى" في القدس المحتلة-(أرشيفية)

الاحتلال يزيد في الإبعاد والاعتقالات ضد المقدسيين 01 آب 2023

الرئيس التونسي قيس سعيد

أزمة الخبز في تونس تشتد والرئيس يتهم لوبيات معارضة بتحريك الأزمة 01 آب 2023

العلم السعودي -السعودية

هل تحدث المبادرة السعودية انفراجة في الحرب على أوكرانيا أم ستكون كسابقاتها؟ 01 آب 2023

64c93c324c59b72bfa54be42

الأمم المتحدة تدعو إلى وقف هجمات المسيرات الأوكرانية على موسكو 01 آب 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
مدخل مخيم عين الحلوة

بعد اشتباكات دامية.. وقف القتال في "عين الحلوة" تحت الاختبار

منذ4 ساعة
1690990960037276500

وسط استنفار أمني.. الاحتلال بحالة ارتباك وتخبط عقب عمليتي الأغوار والقدس

منذ4 ساعة
الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي

زيلينسكي: انضمام 12 دولة إلى اتفاق الضمانات الأمنية لأوكرانيا

منذ4 ساعة
أكثر من 20 مليون سوداني على حافة المجاعة بسبب الحرب

أكثر من 20 مليون سوداني على حافة المجاعة بسبب الحرب

منذ6 ساعة
عباس يستقبل الرئيس القبرصي في رام الله

عباس يستقبل الرئيس القبرصي في رام الله

منذ6 ساعة
000_323D3CR

روسيا تتيح خدمة الفيزا الإلكترونية لمواطني 55 دولة منها 4 عربية

01 آب 2023
افكار و مواقف

المعلم: الإدارة المدرسية والقوانين والأنظمة

خولة كامل الكردي |اليوم

المسؤولية عن انفجار بيروت..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

يوم الصناعة الوطنية

سلامة الدرعاوي |اليوم

أندية المحترفين.. أين رابطتكم؟!

خالد خطاطبة |اليوم

ماذا بعد الرسول والقرآن الكريمين؟

سميح المعايطة |اليوم

ماذا لو..؟

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
1690965665945959900

ما الذي حدث لـ"القاعدة"؟

ترجمات | منذ4 ساعة
‏بنيامين نتنياهو يخاطب اجتماعًا مشتركًا للكونغرس الأميركي في واشنطن العاصمة، 2015 – (المصدر)

‏قطع المساعدات الأميركية عن إسرائيل لن يعالج العلة ‏الأساسية

ترجمات |01 آب 2023
1690792903432358700

مقاربة قوات سورية الديمقراطية لفوز أردوغان

ترجمات |31 تموز 2023
1690710420980591000

الانهيار البطيء للسلطة الفلسطينية ‏

ترجمات |30 تموز 2023
1690625238439049200

جيران السودان لم يكشفوا عن أي خطة عملية لمساعدته

ترجمات |29 تموز 2023
1690625098059039500

‏الخرق الآخذ بالاتساع في إسرائيل العلاقات الإسرائيلية الأميركية‏

ترجمات |29 تموز 2023
 