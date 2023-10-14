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السبت 14 تشرين الأول 2023
3:02 م
رغم القصف.. أهالي غزة يخرجون في مسيرة دعما للمقاومة
أهالي غزة يخرجون في مسيرة دعما للمقاومة
خرج أهالي مخيم جباليا شمالي غزة، اليوم السبت، في مسيرة دعما للمقاومة الفلسطينية في مواجهة العدوان الإسرائيلي المتصاعد.
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