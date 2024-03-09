رغم المحاذير الدولية.. الاحتلال يواصل عدوانه مع قرب دخول رمضان

نادية سعد الدين

اضافة اعلان

عمان - تزداد المحاذير الإقليمية والدولية من التبعات الخطيرة لعدم التوصل إلى اتفاق بوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى خلال شهر رمضان، إلا أن الإدارة الأميركية خرجت من بين جرائم الاحتلال ضد الفلسطينيين في غزة بمقترح إنشاء "الميناء المؤقت" في غزة، بعد تراجع الرئيس "جو بايدن" عن إمكانية إتمام الاتفاق خلال الأيام القليلة القادمة.بينما تُسابق جهود الوسطاء الدبلوماسية الزمن لوقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان الفضيل؛ برز مؤشران اثنان على مخطط واشنطن المنسجم مع الرؤية الصهيونية لتدمير غزة وتهجير سكانها عبر تجديد دعم مواصلة القتال وإنشاء "الميناء المؤقت" الذي وصفه مقرر أممي "بالخبيث" بسبب أهدافه "المخفية".ومن شأن استمرار عدوان الاحتلال ضد غزة أن يمتد إلى رفح، جنوباً، ويهدد بمزيد من المجازر الوحشية بحق المدنيين، ويفجر الأوضاع، أسوة بعملية "حومش" بجنين أول من أمس التي جاءت رداً على العدوان الصهيوني بحق الفلسطينيين، ووجهت "صفقة جديدة لوجود الاحتلال الجاثم فوق أرض الضفة الغربية"، وفق حركة الجهاد الإسلامي"، مما يعزز أجواء الاضطراب والفوضى بالمنطقة.ورغم أن وقف إطلاق النار يخدم مصالح الاحتلال، لكن رئيس حكومة الحرب، "بنيامين نتنياهو"، يقع أسيرا لرؤيته المتطرفة وبيد الأشد تطرفاً مثل "ايتمار بن غفير" و"بتسلئيل سموتريتش"، ويضع محتجزيهم في مهب المجهول.وبالتزامن مع ذلك؛ جاء المقترح الأميركي بإقامة ميناء مؤقت قبالة غزة لجلب المساعدات الإنسانية للقطاع، والذي اعتبره مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في الغذاء "مايكل فخري"، "خبيثاً" ولن يمنع حدوث مجاعة جماعية، بل أداة لدعم الاحتلال وجذب الجمهور الأميركي مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية.وفي وقت سابق من أول أمس؛ أكدت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" أنها تحضر لتأسيس ميناء مؤقت من أجل إيصال المساعدات عبر البحر لقطاع غزة المحاصر، وأن عملية التخطيط والتنفيذ سيستغرق عدة أسابيع، لتقديم مليوني وجبة يومياً إلى مواطني غزة"، وفق قولها.غير أن مراقبين شككوا في الأهداف الخفيّة لواشنطن وراء إنشاء ممر المساعدات الذي سيشمل بناء ميناء عائم ورصيف بحري مؤقت في البحر الأبيض المتوسط على ساحل غزة، معتبرين أن هناك جانباً آخر يرتبط بنزع سيادة غزة وتشجيع هجرة سكانها.وتحت مظلة الجانب الإنساني الذي تعلن عنه واشنطن، فإن الممر البحري يستهدف، أيضاً، إلغاء أي دور لمعبر رفح البري على الحدود مع مصر، مما يعني تحكم الاحتلال بكافة منافذ غزة وإنهاء أي سيادة للفلسطينيين على المعابر.وليس مستبعداً أن تجد خطة الميناء العائم مباركة صهيونية، لأن "نتنياهو" يتطلع إلى فكرته منذ بداية عدوانه ضد غزة، بهدف تهجير الفلسطينيين خارج القطاع، ولكنها قد لا تبعد شبح اجتياح جيش الاحتلال لمدينة رفح، كما يهدد الاحتلال بذلك، رغم التحذيرات الإقليمية والدولية.وخلال الأشهر الماضية منذ بداية عدوان الاحتلال ضد قطاع غزة، صرح "نتنياهو"، بأن الهجوم على مدينة رفح والسيطرة على "محور فيلادلفيا" (الحدود بين غزة ومصر) هي "مفتاح النصر"، وفق مزاعمه.وبالتزامن مع خطة "الممر البحري"؛ تراجع الرئيس "بايدن" عما صرح به سابقا بأن التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان بات "بمتناول اليد"، معتبراً أن "الأمر يبدو صعباً".ويرجع سبب هذا التراجع إلى التعنت الصهيوني في مفاوضات تبادل الأسرى؛ حيث قال عضو المكتب السياسي في حركة "حماس"، غازي حمد، في تصريح له، إن "سلطات الاحتلال تضع شروطاً تعجيزية في المفاوضات، وليست جادة".وأضاف حمد، أن "هناك ضغوطا دولية على الاحتلال بسبب تفاقم المجاعة في قطاع غزة"، مستدركاً أن "المقاومة تسعى من خلال أطراف عدة لتنظيم توزيع المساعدات الإنسانية في شمال غزة".وأكد أن الحركة "تواصل التفاوض من أجل صفقة مشرفة تضمن وقف الحرب وانسحاب الاحتلال وإعادة الإعمار وعودة النازحين"، داعياً إلى "مزيد من الضغط على الاحتلال لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، سواء عبر البر أو البحر".وأوضح أن "الاحتلال يصر على استمرار الحرب والمجازر في غزة، وأن قادته لا يهتمون بالأسرى أو أهاليهم ويصرون على مواصلة المجازر في القطاع"، مؤكداً ضرورة التوصل "لوقف دائم وشامل لإطلاق النار ثم الانسحاب من غزة حتى لو على مراحل".ولفت إلى أن حكومة الحرب "تحاول فرض واقع مختلف في قطاع غزة باعتباره يشكل تهديداً إستراتيجيا لها، لكنها لن تستطيع".وبالمثل؛ قال المتحدث باسم كتائب القسام "أبو عبيدة"، إنه لا تنازل عن وقف العدوان كاملا وانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة، مقابل الاتفاق على صفقة لتبادل الأسرى.وفي خطاب متلفز، قال أبو عبيدة، إن "أولويتنا القصوى لإنجاز تبادل الأسرى هي الالتزام التام بوقف العدوان وانسحاب العدو ولا تنازل عن ذلك"، داعياً إلى شد الرحال والرباط في الأقصى للوقف في وجه مخططات الاحتلال.من جهتها، طالبت وزارة الخارجية في السلطة الفلسطينية، بترجمة المواقف الدولية والأميركية الداعية لتطبيق "حل الدولتين" إلى خطوات عملية، واتخاذ إجراءات من شأنها ضمان تنفيذه على الأرض.ودعت إلى "ضرورة إسراعها بالاعتراف بدولة فلسطين، وتمكينها من نيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وممارسة ضغط حقيقي على دولة الاحتلال للجم المستعمرين ونزع أسلحتهم".وأكدت أن "فرض عقوبات دولية رادعة على المنظومة الاستعمارية برمتها، يلعب دورا في تحصين فرصة الحل السياسي للصراع وعدم إضاعتها، ويوفر الحماية المطلوبة لحل الدولتين، بما يحقق أمن واستقرار المنطقة والعالم.