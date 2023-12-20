رغم تضييق الحكومات.. كيف كسبت القضية الفلسطينية تعاطف العالم؟

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عواصم - ما يزال جيش الاحتلال يعلن عن رغبته في مواصلة حربه على قطاع غزة حتى النهاية، رغم أن هذه الحرب أفضت -حتى الآن- إلى ارتقاء أكثر من 19 ألف شهيد فلسطيني أغلبهم من الأطفال والنساء. ولكن رغم كل الدعم السياسي الذي امتلكه جيش الاحتلال، فإن القضية الفلسطينية تكتسب مع مرور كل يوم منذ السابع من تشرين الأول(أكتوبر) 2023 داعمين وأنصارا جددا في مختلف بقاع العالم.منذ بداية الحرب على غزة التي استهدفت النساء والأطفال انتقاما من عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال ونظام الفصل العنصري الصهيوني، انتفضت المظاهرات لتعم جميع أرجاء العالم تعبيرا عن التضامن مع الشعب الفلسطيني. في العاصمة النيوزلندية "ويلينغتون" خرجت المظاهرات بالآلاف إلى مبنى البرلمان تهتف "فلسطين حرة" حاملة أعلام فلسطين، وفي النرويج رقد المتظاهرون في محطة القطارات المركزية بالعاصمة مرتدين أكفانا ملطخة بالدماء للتنديد بالاحتلال. أما في أيرلندا فلم يتوقف نشاط الناس في التعبير عن تضامنهم الكامل مع القضية الفلسطينية منذ الأيام الأولى للحرب، بل امتد التضامن هناك لملاعب كرة القدم، إذ أنشدت الجماهير في المدرجات هتافات التضامن مع غزة وفلسطين، وتبرعت الأندية الرياضية لصالح أهالي غزة.في اليابان، رغم صمت الحكومة عما يحدث في غزة خوفا على مصالحها الاقتصادية مع دولة الاحتلال، خرجت المظاهرات في طوكيو بالآلاف للتنديد بسلوكيات دولة الاحتلال، بينما شهدت شوارع لندن مظاهرات غير مسبوقة للتضامن مع فلسطين شارك فيها مئات الآلاف وفق تقديرات الشرطة نفسها، رغم التهديدات والاعتقالات التي شهدتها صفوف المناصرين لفلسطين. وكذلك في النمسا لم يحل تساقط الثلوج والحظر الذي فرضته السلطات على المظاهرات المناصرة للقضية من تجمع المتظاهرين الذين هتفوا من أجل الوقف الفوري لإطلاق النار.وفي يوم "حقوق الإنسان" في 10 كانون الأول(ديسمبر) عمت الاحتجاجات أوروبا، إذ خرجت المظاهرات في بلجيكا بالأعلام الفلسطينية داعية إلى وقف الحرب الانتقامية لجيش الاحتلال رافعين شعار "أوقفوا الإبادة الجماعية في غزة"، و"القدس عاصمة فلسطين"، بينما في ألمانيا كانت الهتافات أكثر انتقادا للحكومة بسبب دورها في الحرب، حيث صدحت قائلة: "ألمانيا تمول وإسرائيل تقصف"، ولوح بعض سكان برلين للمظاهرة بالتحيات والأعلام الفلسطينية.وفي اليوم نفسه سارت مظاهرة في العاصمة السويدية ستوكهولم في اتجاه السفارة الصهيونية مطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار والسماح بإدخال المساعدات لأهالي غزة دون شروط، بل دعت المظاهرة صراحة لمقاطعة الاحتلال. أما في هولندا في ذلك اليوم فقد كانت الهتافات أكثر جرأة "من النهر إلى البحر، فلسطين ستتحرر"، والسبب أن هناك حكما قضائيا يقضي بأن هذا الهتاف ليس عنصريا أو معاديا للسامية، وهاجمت الهتافات الحكومة الهولندية مباشرة قائلة إن يديها ملطخة بالدماء.من جهة أخرى، ومنذ الأيام الأولى للحرب، كتب 800 موظف في الاتحاد الأوروبي عريضة لرئيسة المفوضية الأوروبية "أورسولا فون دير لاين" يحتجون فيها على تحيز الاتحاد لدولة الاحتلال، مؤكدين أن طلبهم هو أن يسعى الاتحاد في طريق وقف المذبحة ضد الفلسطينيين، وأن تلك الحرب لم تشهد تفعيلا لأي قيمة من القيم التي بني عليها الاتحاد الأوروبي. جدير بالذكر أن التضامن العالمي تجلى حتى في قطاع الأزياء، إذ ارتفعت مبيعات "الكوفية" الفلسطينية على نحو كبير في الولايات المتحدة منذ بداية تشرين الأول(اكتوبر) وحتى الآن، رغم ما يتعرض له مرتدوها من اعتداءات لفظية وجسدية في بعض الأحيان. إن التضامن مع القضية الفلسطينية ليس محمود العواقب في الدول الغربية، وخاصة في هذه المرة التي تبدو فيها الحكومات الغربية متحدة لحماية الاحتلال، فقد شهد العديد من المتضامنين مع القضية الفلسطينية في الدول الغربية أزمات عدة في الأسابيع الماضية منذ تشرين الأول(أكتوبر) 2023.-(وكالات)