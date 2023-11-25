رغم خروقات الاحتلال.. ترجيحات بتمديد الهدنة

نادية سعد الدين

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عمان - مع توقف أزير حرب الإبادة الاحتلالية في قطاع غزة، ينكشف المستور من تحت ركام الأبنية المدمرة والشوارع المثخنة بالدم وبأشلاء الجثث المتفحمة وأخرى المتحللة، فالهدنة الإنسانية الهشة التي سعى الاحتلال لخرقها أكثر من مرة أول من أمس، فضحت المزيد من بشاعة المحتل الذي كان يواري جرائمه خلف نيران غاراته الهمجية.الكيان المحتل الذي يتصرف بفكر العصابة، يحاول الظهور وكأنه يمسك بزمام الأمور، حتى في ظل الهدنة التي وافق عليها مجبرا، وذلك بخرقه لاتفاق وقف النار المؤقت حيث استشهد فلسطينيان بنيران قوات الاحتلال في شمال قطاع غزة، وبتحليق طائراته الحربية في سماء غزة، بالإضافة إلى عرقلة إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.كما واصل الاحتلال خروقه أثناء عملية تبادل الأسرى في إطار الدفعة الثانية، أمس، حيث تم الإفراج عن 39 أسيرا فلسطينيا، مقابل 13 أسيرا إسرائيليا لدى حركة "حماس"، إضافة إلى 7 أسرى من جنسيات مختلفة خارج إطار الاتفاق، عبر وسطاء، وذلك حينما حاول تغيير في أسماء الأسرى الذين قامت الحركة بإرسالهم لإطلاق سراحهم.وبالرغم من موافقته مجبرا تحت وقع الضغوط الدولية على الهدنة المؤقتة، سواء بسبب فشله في تحقيق أهدافه من حربه الإبادية أو لإخفاقه في تحرير الأسرى بالطرق العسكرية كما كان يزعم بذلك، فإنه سعى لعرقلة إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، بالرغم من التوافق حولها في اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت، مع "حماس" عبر وسطاء، وسط تهديد استكمال عدوانه على القطاع بعد انتهائها.وأكدت حركة "حماس" أن "خروق الاحتلال لاتفاق الهدنة تشكل خطرا على استكمال تنفيذه"، موضحة أن ما دخل إلى منطقة شمال غزة من مساعدات هو أقل بكثير مما اتفق عليه"، كما "يتجاهل الاحتلال موضوع الأقدمية في الإفراج عن الأسرى، وهو ما يضع الاتفاق في دائرة الخطر الحقيقي".وقالت إن قوات الاحتلال أطلقت النار على الكثير من الفلسطينيين خلال فترة الهدنة؛ ما أدى إلى استشهاد اثنين منهما.وأكدت الحركة بأنها منفتحة على بدء المفاوضات غير المباشرة لاستكمال إخراج بقية الأسرى، والتوصل إلى صفقات جديدة، مشددة على أن "الاحتلال باع جمهوره الكثير من الأوهام منذ بداية الحرب، ولم ينجح في تحقيق شيء من أهدافه".في حين ما تزال طواقم الإسعاف الفلسطينية تنشل عشرات جثامين الشهداء من تحت أنقاض المنازل المدمرة والعثور على عشرات الشهداء والجثث المتحللة في عدة مناطق بقطاع غزة، وذلك جراء بقائها أياما في العراء دون دفن، جراء العدوان الاحتلالي المتواصل على القطاع، والذي أدى لارتقاء زهاء 20 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح ومفقود.وما بين الضفة الغربية التي ودعت شهيدها الطبيب الذي ارتقى برصاص قوات الاحتلال، وبين سريان الهدنة في قطاع غزة التي كشفت عن حجم الدمار الواسع الذي حل في الجزء الشمالي من قطاع غزة، فإن التصعيد الاحتلالي مستمر في القدس المحتلة وضد المسجد الأقصى المبارك، في ظل زيادة تطرف وعنف المستوطنين ضد الفلسطينيين.وقد وصلت جثث الشهداء إلى طور التحلل متناثرة في الطرقات وتحت ركام المنازل التي تم قصفها جوا، وداخل المستشفيات، مثل "المشفى الإندونيسي" شمال غزة، بعد الحصار الذي تعرض له من قبل جيش الاحتلال لعدة أيام واقتحامه وقصفه.وكان من بين الجثث المتحللة الملقاة فيما زعم الاحتلال أنه ممر آمن للنازحين من شمال القطاع، مما كشف أكاذيبه، حيث أقدم جيش الاحتلال على استهداف النازحين الفلسطينيين، وارتكب العديد من المجازر في الجنوب، بالتزامن مع ترويجه أن الجنوب "منطقة آمنة" لإجبار العدد الأكبر من أهالي الشمال على مغادرته.وبالتزامن؛ دخلت نحو 200 شاحنة مساعدات إنسانية بينها سبع شاحنات تحمل غاز وسولار لقطاع غزة لأول مرة منذ بداية حرب الإبادة الاحتلالية، حيث تساهم كمية الوقود في تشغيل المخابز وتدفق المياه إلى منازل الفلسطينيين في قطاع غزة.وكما عاد إلى قطاع غزة 134 فلسطينيا كانوا عالقين في مدينة العريش المصرية منذ بداية الحرب.في الأثناء؛ أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد الطبيب شامخ كمال أبو الرب (25 عاما)، وإصابة آخرين برصاص قوات الاحتلال، خلال المواجهات العنيفة المندلعة في بلدة قباطية، جنوب جنين، مع الاحتلال عقب اقتحامه البلدة.وصاحب اندلاع المواجهات في جنين وأنحاء مختلفة من الضفة الغربية، تنفيذ قوات الاحتلال عمليات مداهمة لمنازل الفلسطينيين وتخريب محتوياتها، واعتقالات بين صفوف الفلسطينيين، حيث وصل عدد الذين اعتقلتهم سلطات الاحتلال منذ بدء عدوانه على غزة، إلى أكثر من 3 آلاف فلسطيني.وطبقا لإحصاءات "نادي الأسير الفلسطيني"، فقد وصل عدد المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال إلى أكثر من 7000 أسير، بينهم أكثر من 200 طفل، و78 أسيرة، ومئات المرضى والجرحى، بعضهم بحاجة لتدخل طبي عاجل.كما يتزايد عنف المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ بدء عدوان الاحتلال على قطاع غزة، لاسيما ضد أهالي القدس المحتلة.وفي تصريح لافت يصدر من جانب الاتحاد ألأوروبي؛ قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إنه يتعين وقف العنف المتصاعد الذي يمارسه المستوطنون المتطرفون في الضفة الغربية التي تحتلها قوات الاحتلال ألإسرائيلي ويجب أن يتوقف.وقالت فون دير لاين "لا بد أن نمنع انتشار العنف وعليه يصبح التعايش السلمي ممكنا بحل الدولتين"، وذلك خلال مؤتمر صحفي بكندا مع رئيس الوزراء جاستن ترودو ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل.وأضافت "يحتاج الشعب الفلسطيني ودول الجوار العربية إلى تطمين بأنه لن يكون هناك تهجير قسري، بل تصور قابل للتطبيق بشأن دولة فلسطينية مستقلة، عبر إعادة توحيد غزة والضفة الغربية، في ظل حكم سلطة فلسطينية بعد إصلاحها. ومن أجل هذه الغاية، يجب أن يتوقف عنف المتطرفين غير المقبول في الضفة الغربية"، وفق قولها.