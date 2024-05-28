 
الثلاثاء 28 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

رفح بلا خدمات صحية بعد إخراج مستشفياتها عن الخدمة

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إخراج مستشفيات رفح عن الخدمة

قالت وزارة الصحة بغزة، إن المستشفى الميداني الاندونيسي في مدينة رفح جنوبي القطاع خرج عن الخدمة بعد استهدافه من قبل قوات الاحتلال أمس الاثنين.

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وأكدت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء، أن استمرار المجازر الإسرائيلية، وتوسيع التوغل الهمجي في محافظة رفح والاستهداف المتعمد للعديد من المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية في المحافظة أدى إلى خروج المستشفى الميداني الإندونيسي ومستشفى ابو يوسف النجار وعيادة ابو الوليد المركزية ومستشفى رفح الميداني (2)، ومستشفى الكويت التخصصي عن الخدمة واستشهاد العديد من الطواقم الصحية العاملة فيها وصعوبة وصول المواطنين إليها.


وأشارت الوزارة الى أنه لم يتبق سوى مستشفى تل السلطان للولادة يصارع من أجل البقاء والاستمرار من أجل تقديم الخدمة للمرضى في المحافظة، داعية المؤسسات الدولية والأممية الى توفير الحماية لجميع المستشفيات والطواقم الصحية العاملة وسيارات الإسعاف من بطش وغطرسة الاحتلال الإسرائيلي.

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