رفض "الحريديم" للخدمة وتهرب الاحتياط يضعان جيش الاحتلال بمأزق

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القدس المحتلة - مع رفض المتشددين "الحريديم" في الكيان المحتل الانصياع لقرار المحكمة العليا للانخراط في الجيش، ومع هروب المئات من المطلوبين للخدمة الاحتياطية والرغبة الشديدة للعديد من الضباط والافراد الاحتياط لمغادرة الجيش يجد جيش الاحتلال نفسه في مأزق مع مقتل المئات من أفراده بسلاح المقاومة الفلسطينية.وضمن هذا السياق كشف وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، أمس عن حاجة الجيش الإسرائيلي إلى 10 آلاف جندي إضافي على الفور.ونقلت إذاعة الجيش عن غالانت قوله للجنة الخارجية والأمن البرلمانية، إن إسرائيل تحتاج فورا إلى 10 آلاف جندي، مضيفا إنه يمكن تجنيد 4800 من اليهود المتدينين الحريديم.يأتي ذلك في ظل استمرار عدوان الاحتلال على قطاع غزة، وفي ذات الوقت يلوح الاحتلال بتوسيع نطاق الحرب على لبنان، مع تواصل اقتحاماته واعتقالاته واغتياله للمقاومين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.وبالتوازي مع ذلك، قالت القناة الإسرائيلية 12 إن نحو 900 ضابط برتب متفاوتة طلبوا بحث إمكانية تحريرهم من عقود الخدمة العسكرية خلال العام الأخير، في حين لم تتجاوز مثل هذه الطلبات سابقا 150 ضابطا.وكانت صحيفة هآرتس في الكيان المحتل قالت إن عشرات جنود الاحتياط يعلنون أنهم لن يعودوا للخدمة العسكرية في قطاع غزة حتى لو تعرضوا للعقاب.يأتي ذلك في وقت ذكرت فيه وسائل إعلام في الكيان المحتل أن المئات من جنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي يغادرون شهريا إلى الخارج دون إبلاغ قادتهم، في ظل استمرار العدوان على غزة حيث تكبدت قوات الاحتلال خسائر كبيرة خلال الأشهر الماضية. وكانت محكمة الاحتلال العليا قضت الثلاثاء الماضي بفرض تجنيد اليهود الحريديم في جيش الاحتلال الذي يواجه مقاومة شرسة في قطاع غزة ويتعرض لضغط على جبهة جنوب لبنان.كما أمرت المحكمة العليا بتجميد ميزانية المدارس الدينية، وقالت في قرارها إنه لا يوجد أساس قانوني تستند إليه الحكومة في إعفاء اليهود الحريديم من التجنيد.بدوره، قال موقع والا الإسرائيلي إن الجيش يعاني من نقص في الجنود، ويسعى لتشكيل فرقة جديدة لتنفيذ مهام مختلفة.وأضاف الموقع أن الجيش سيطلق على الفرقة اسم "فرقة دافيد"، وستضم جنودا ومجندات بلغوا سن الإعفاء ومتطوعين وعناصر من الحريديم، وقد يتمكن الجيش بذلك من تجنيد 40 ألف مقاتل. ونقل الموقع عن مصادر في الجيش، أن تجنيد المقاتلين قد يسهم في مهام عدة منها أمن الحدود والضفة الغربية وحرب متعددة الجبهات مستقبلا.في هذه الأثناء، فرقت الشرطة الإسرائيلية مظاهرة لليهود المتشددين الحريديم، استمرت لساعات في مدينة القدس المحتلة، احتجاجا على قرار المحكمة العليا القاضي بإلزامهم بالخدمة العسكرية.وأفادت وسائل إعلام عبرية بأن المتظاهرين أضرموا النار في ممتلكات عامة في منطقة روميما بالقدس الغربية المحتلة، ما دفع الشرطة لتفريق المظاهرة باستخدام المياه العادمة.ومن شأن قرار المحكمة العليا بحرمان المدارس الدينية من ميزانياتها واجبار الحريديم على الخدمة بالجيش أن يحدث صدمة في ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المعارض لتجنيدهم.-(وكالات)