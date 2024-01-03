رفع دعو ى ضد الاحتلال بمحكمة العدل.. هل هناك جدوى؟

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أبوظبي- معركة قانونية يبدو أنها تنتظر الاحتلال في محكمة العدل الدولية.. فالكيان الصهيوني قرر، حسب بعض مسؤوليه، المثول أمام المحكمة للرد على دعوى قدمتها جنوب أفريقيا لمقاضاته بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة.خطوة تعكس حسب كثيرين مخاوف الصهاينة من أي خطوة قد تتخذها المحكمة ضدها، لكن تساؤلات تطرح عن الخطوات اللاحقة وأيضا عن سبب توجه جنوب أفريقيا لرفع الدعوة أمام محكمة العدل وليس أمام محكمة الجنايات الدولية.إذ أن المحكمة الجنائية الدولية، تتمتع بصلاحيات أوسع، وتصدر قرارات ذات فاعلية في القبض على مرتكبي الجرائم وتوقيفهم. أما محكمة العدل الدولية فتفصل في النزاعات بين الدول بموافقتها وتدين فقط، ولا تأمر بالقبض على الجاني.ويرى خبراء أن سبب رفع بريتوريا الدعوى أمام محكمة العدل هو رفض المدعي العام لمحكمة الجنايات كريم خان سابقا إدانة الاحتلال.وبسبب محدودية ولاية محكمة العدل الدولية، فإن جنوب أفريقيا استندت في رفع الدعوة على معاهدة دولية تتضمن شرط الاختصاص القضائي، وهي اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها التي صادقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع.إذ أن يكون اختصاص محكمة العدل الدولية ذات صفة إلزامية فيما يتعلق بالمعاهدات الدولية.وبغض النظر عن سير الإجراءات والموقف الذي ستتخذه المحكمة في مرحلة لاحقة، فإن خبراء يؤكدون أن تحرك جنوب أفريقيا يواجه تحديات قد تمنع من تحقيق أهدافه، من أبرزها غياب آلية فعلية لتنفيذ الأحكام وأيضا اتخاذ الدول الكبرى على رأسها الولايات المتحدة مواقف مساندة للاحتلال.خطوة استثنائيةيقول أستاذ القانون المقارن والتنمية السياسية، الدكتور نهاد خنفر: تتمتع المحكمة العدل الدولية بصلاحيات واسعة في فحص الدعاوى المتعلقة بجرائم الإبادة الجماعية.وأضاف أن تقديم جنوب أفريقيا دعوى تتهم فيها الاحتلال بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة استنادا إلى العديد من الأدلة والحقائق تم إرفاقها في ملحقات الدعوى.مبينا أنه على إسرائيل كدولة احتلال متهمة بجرائم الإبادة والحرب إثبات عكس ما نسب إليه أمام محكمة العدل الدولية.وباستطاعة محكمة العدل الدولية اتخاذ إجراءات عاجلة تطالب فيها الدولة المشتكى عليها بوقف إطلاق النار بشكل فوري حتى لا تقدم على المزيد من الجرائم.وأشار إلى أن الكيان الصهيوني يعجز أمام الحقائق والقرائن الموجودة على أرض الميدان نفي أو طمس حقيقة ارتكابه هذه التهمة الموجهة إليه.وتم تقديم التعريف الأول للإبادة الجماعية بواسطة محامٍ يهودي من بولندا في عام 1944، ويدعى رافائيل ليمكين نتيجة ممارسات الإبادة الجماعية التي قام بها النازيون ضد المجتمعات اليهودية في أوروبا.وما ندد به رافائيل ليمكين يقوم به الصهاينة اليوم ضد الشعب الفلسطيني بشكل علني.وأشار إلى أن لمحكمة العدل الدولية أجهزتها التنفيذية والصلاحيات في تعيين محققين من الأمم المتحدة إلى جانب الاعتماد على التقارير المقدمة من قبل المنظمات الدولية الأخرى الشاهدة على عمليات الإبادة الجماعية.وأكد أن الاحتلال مارس حملة إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة قبل حادثة السابع من تشرين الأول (أكتوبر) من خلال فرض حصار على القطاع.كما أن استمرار فرض الحصار لفترة طويلة والتسبب بتدهور الأوضاع المعيشية للجماعة عمداً يمكن اعتباره عملية إبادة جماعية وفقًا للتعريف القانوني.وبين أن التحدي الحقيقي الذي قد تواجهه المحكمة الدولية هو قرار مجلس الأمن الذي يقرر استخدام حق النقض من خلاله والذي قد تستخدمه الولايات المتحدة.وستشكل هذه الإدانة الأولى للاحتلال نقطة البداية، وستفتح الباب أمام العديد من الدعاوى القضائية التي ستقام من قبل أعضاء في الأمم المتحدة الذين يعارضون الإبادة الجماعية.وتُنفذ الفظائع وجرائم الإبادة الجماعية لخدمة الأهداف الشخصية لنتنياهو، والذي يقود إسرائيل بأكملها نحو الهلاك، وهو من أراد هذه الحرب ضدقطاع غزة.-(وكالات)