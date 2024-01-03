الخميس 04 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

رفع دعو ى ضد الاحتلال بمحكمة العدل.. هل هناك جدوى؟

محكمة العدل الدولية
محكمة العدل الدولية
أبوظبي- معركة قانونية يبدو أنها تنتظر الاحتلال في محكمة العدل الدولية.. فالكيان الصهيوني  قرر، حسب بعض مسؤوليه، المثول أمام المحكمة للرد على دعوى قدمتها جنوب أفريقيا لمقاضاته بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة.اضافة اعلان
خطوة تعكس حسب كثيرين مخاوف الصهاينة من أي خطوة قد تتخذها المحكمة ضدها، لكن تساؤلات تطرح عن الخطوات اللاحقة وأيضا عن سبب توجه جنوب أفريقيا لرفع الدعوة أمام محكمة العدل وليس أمام محكمة الجنايات الدولية.
إذ أن المحكمة الجنائية الدولية، تتمتع بصلاحيات أوسع، وتصدر قرارات ذات فاعلية في القبض على مرتكبي الجرائم وتوقيفهم. أما محكمة العدل الدولية فتفصل في النزاعات بين الدول بموافقتها وتدين فقط، ولا تأمر بالقبض على الجاني.
ويرى خبراء أن سبب رفع بريتوريا الدعوى أمام محكمة العدل هو رفض المدعي العام لمحكمة الجنايات كريم خان سابقا إدانة الاحتلال.
وبسبب محدودية ولاية محكمة العدل الدولية، فإن جنوب أفريقيا استندت في رفع الدعوة على معاهدة دولية تتضمن شرط الاختصاص القضائي، وهي اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها التي صادقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع.
إذ أن يكون اختصاص محكمة العدل الدولية ذات صفة إلزامية فيما يتعلق بالمعاهدات الدولية.
وبغض النظر عن سير الإجراءات والموقف الذي ستتخذه المحكمة في مرحلة لاحقة، فإن خبراء يؤكدون أن تحرك جنوب أفريقيا يواجه تحديات قد تمنع من تحقيق أهدافه، من أبرزها غياب آلية فعلية لتنفيذ الأحكام وأيضا اتخاذ الدول الكبرى على رأسها الولايات المتحدة مواقف مساندة للاحتلال.
خطوة استثنائية
 يقول أستاذ القانون المقارن والتنمية السياسية، الدكتور نهاد خنفر: تتمتع المحكمة العدل الدولية بصلاحيات واسعة في فحص الدعاوى المتعلقة بجرائم الإبادة الجماعية.
وأضاف أن تقديم جنوب أفريقيا دعوى تتهم فيها الاحتلال بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة استنادا إلى العديد من الأدلة والحقائق تم إرفاقها في ملحقات الدعوى.
مبينا أنه على إسرائيل كدولة احتلال متهمة بجرائم الإبادة والحرب إثبات عكس ما نسب إليه أمام محكمة العدل الدولية.
 وباستطاعة محكمة العدل الدولية اتخاذ إجراءات عاجلة تطالب فيها الدولة المشتكى عليها بوقف إطلاق النار بشكل فوري حتى لا تقدم على المزيد من الجرائم.
وأشار إلى أن الكيان الصهيوني يعجز أمام الحقائق والقرائن الموجودة على أرض الميدان نفي أو طمس حقيقة ارتكابه هذه التهمة الموجهة إليه.
وتم تقديم التعريف الأول للإبادة الجماعية بواسطة محامٍ يهودي من بولندا في عام 1944، ويدعى رافائيل ليمكين نتيجة ممارسات الإبادة الجماعية التي قام بها النازيون ضد المجتمعات اليهودية في أوروبا.
وما ندد به رافائيل ليمكين يقوم به الصهاينة اليوم ضد الشعب الفلسطيني بشكل علني.
 وأشار إلى أن لمحكمة العدل الدولية أجهزتها التنفيذية والصلاحيات في تعيين محققين من الأمم المتحدة إلى جانب الاعتماد على التقارير المقدمة من قبل المنظمات الدولية الأخرى الشاهدة على عمليات الإبادة الجماعية.
وأكد أن الاحتلال مارس حملة إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة قبل حادثة السابع من تشرين الأول (أكتوبر) من خلال فرض حصار على القطاع.
  كما أن استمرار فرض الحصار لفترة طويلة والتسبب بتدهور الأوضاع المعيشية للجماعة عمداً يمكن اعتباره عملية إبادة جماعية وفقًا للتعريف القانوني.
وبين أن التحدي الحقيقي الذي قد تواجهه المحكمة الدولية هو قرار مجلس الأمن الذي يقرر استخدام حق النقض من خلاله والذي قد تستخدمه الولايات المتحدة.
وستشكل هذه الإدانة الأولى للاحتلال نقطة البداية، وستفتح الباب أمام العديد من الدعاوى القضائية التي ستقام من قبل أعضاء في الأمم المتحدة الذين يعارضون الإبادة الجماعية.
وتُنفذ الفظائع وجرائم الإبادة الجماعية لخدمة الأهداف الشخصية لنتنياهو، والذي يقود إسرائيل بأكملها نحو الهلاك، وهو من أراد هذه الحرب ضد 
قطاع غزة.-(وكالات)
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
1704298815967181500

نزوح تحت القصف.. الاحتلال يواصل نهج الأحزمة النارية في غزة

منذ2 ساعة
أطفال غزة

أطفال غزة المختطفون.. ضرب وتعذيب ومصير مجهول

منذ2 ساعة
1704300669427250200

حداد وطني اليوم.. الرئيس الإيراني: سننتقم من منفذي الهجوم الإرهابي

منذ2 ساعة
المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي

كيربي: نتقبل فكرة استمرار وجود حماس

منذ2 ساعة
العلم الأميركي

واشنطن: لا نرى أي أعمال في غزة تشكل إبادة جماعية

منذ3 ساعة
رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

المحكمة الإسرائيلية العليا ترجئ قانونا بشأن منع عزل رئيس الوزراء

منذ3 ساعة
افكار و مواقف

الأرقام هي التي تتحدث

موسى الساكت |اليوم
سلامة الدرعاوي

إدارة الدين

سلامة الدرعاوي |اليوم

باب المندب: الأثر الاقتصادي العميق

رعد التل |اليوم

ميليشيا المخدرات الأردنية

سميح المعايطة |اليوم

الاغتيالات: قنبلة عنقودية تهدد أمن العالم

مالك العثامنة |اليوم

خطة تقسيم غزة ستفشل.. ووقف العدوان بات قريبا

زيدون الحديد |اليوم
ترجمات
33ZY2EB-highres-1699145178

نحن العرب مجبرون على استنطاق مكانتنا في العالم

ترجمات | منذ4 ساعة
الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي

ما وراء عودة زيلينسكي خاوي الوفاض من المساعدات الأميركية

ترجمات | منذ4 ساعة
دمار خلفته قوات الاحتلال جراء الهجوم على غزة-(وكالات)

‏غزة، أرض مدمرة، وشعب مثكول‏

ترجمات | منذ4 ساعة
آثار الهجوم الإسرائيلي في أحد أحياء غزة - (أرشيفية)

‏"سنأتيكم بطوفان هادر": القصة التي لم ترو لهجمات 7 (أكتوبر)

ترجمات |02 كانون الثاني 2024
رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو وأعضاء من حكومته اليمينية المتطرفة - (أرشيفية)

الحكومة الحالية بقيادة نتنياهو ولدت في الخطيئة

ترجمات |02 كانون الثاني 2024
فلسطينيان يخرجان من بين أنقاض مبنى دمرته قوات الاحتلال في غزة - (أرشيفية)

‏حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على الفلسطينيين كتقليد كولنيالي

ترجمات |27 كانون الأول 2023
 