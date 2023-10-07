السبت 07 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

رقم غير مسبوق.. 250 قتيلاً إسرائيليًا برصاص المقاومة منذ الصباح

إطلاق صواريخ من قطاع غزة نحو الاحتلال الإسرائيلي - (المصدر: رويترز)
رشقات صاروخية من غزة
ذكرت القناة "12" العبرية مساء السبت أن حصيلة قتلى العمليات التي نفذتها المقاومة من قطاع غزة تجاه مناطق الغلاف منذ ساعات الصباح بلغت 250 قتيلاً وأكثر من ألف جريح المئات منهم في حال الخطر.اضافة اعلان
وقالت القناة بحسب ترجمة وكالة "صفا" إن 250 إسرائيليًا على الأقل قتلوا في الاشتباكات الدائرة بعشرات المواقع والمستوطنات في غلاف غزة، وذلك مع الهجوم المباغت للمقاومة الفلسطينية لمناطق الغلاف.
وقال الناطق بلسان الجيش إن عشرات الجنود قتلوا منذ الصباح بينهم ضباط كبار، لافتاً إلى أن الجيش لم يستعد السيطرة على عدة بلدات في الجنوب حتى الآن وأن جلّ الاشتباكات تجري في مدينة "أوفكيم" التي تبعد نحو 16 كيلومترًا عن القطاع وفي محيط مقر فرقة غزة داخل تجمع "أشكول" في الغلاف.
وأقر الناطق العسكري بتمكن مقاومين من اختطاف جنود ومستوطنين أحياءً وقتلى لغزة، مشيراً إلى أنه لا يمكن معرفة الرقم النهائي للمخطوفين حالياً.
وبين الناطق أن الجيش دفع بأربع فرق عسكرية إلى مناطق غلاف غزة، لافتاً إلى أن ساعات عصيبة تنتظر الإسرائيليين.

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