الأربعاء 08 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

روسيا: الوضع في غزة كارثي وندعو إلى هدنة إنسانية

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دمار غزة
دعا المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إلى"هدنة إنسانية" للعملية العسكرية الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة، معربا عن قلقه العميق إزاء الوضع الإنساني "الكارثي" في المنطقة.اضافة اعلان

وقال بيسكوف، خلال مؤتمر صحفي: "من المهم للغاية بالنسبة لنا في هذا الوضع ضمان الهدنة الإنسانية"، وأضاف: "من المهم بالنسبة لنا تلبية الاحتياجات الإنسانية للسكان المدنيين في غزة".

وتابع أن "الوضع لا يزال متوترا للغاية، وكارثيا من الناحية الإنسانية"، وشدد أيضا على التزام موسكو بالسماح بالخروج الآمن للمواطنين الروس من أراضي غزة، مع بذل الجهود الدبلوماسية بنشاط.

وردا على سؤال حول المواطنين الروس المحاصرين في المنطقة، قال بيسكوف: "يسعى الكثير من الناس إلى مغادرة غزة، ونحن على اتصال دائم مع جميع الأطراف المعنية لتسهيل هذه العملية".

كما أعلن بيسكوف أن روسيا ستواصل التواصل مع السلطات الإسرائيلية والفلسطينية والمصرية لضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة. وكالات 
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