روسيا تجلي 2000 شخص جراء فيضانات في مناطق شرقية

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أجلت السلطات الروسية أكثر من ألفي شخص، من مناطق شهدت فيضانات أقصى شرق البلاد، وفق ما أعلن مسؤولون في جهاز الطوارئ الروسي اليوم الأحد، بعدما أدى الإعصار المداري "خانون" إلى تساقط غزير للأمطار.وبحسب وكالة "تاس" الرسمية، أفادت وزارة حالات الطوارئ، في بيان اليوم الأحد، أن "أكثر من ألفي شخص، بينهم 405 أطفال، تم إجلاؤهم في منطقة بريموريه" المحاذية للصين وكوريا الشمالية.وأشارت إلى أن المياه غمرت نحو 5000 مبنى في المنطقة، حيث أقام عناصر الإنقاذ 13 مركز إيواء مؤقت في المنطقة.ووصفت الوزارة الفيضانات بأنها الأسوأ منذ عقد.وضرب الإعصار "خانون" اليابان في وقت سابق الأسبوع الماضي، قبل أن يتّجه إلى شبه الجزيرة الكورية.وشهدت الأرض أخيرا مجموعة من الظواهر المناخية الشديدة، مثل الفيضانات وموجات الحر والجفاف الشديد وارتفاع نسبة التصحر، والأعاصير، وحرائق الغابات، كل هذا بسبب ارتفاع درجة حرارة الكرة الأرضية بنحو 1.1 درجة مئوية منذ بداية عصر الصناعة، ويتوقع أن تستمر درجات الحرارة في الارتفاع ما لم تعمل الحكومات على مستوى العالم من أجل خفض شدة الانبعاث.وتحذر الدراسات العالمية من ظاهرة التغير المناخي وارتفاع درجة حرارة الكوكب، لما لها من تأثير مباشر على هطول الأمطار الغزيرة والسيول والفيضانات والجفاف والأعاصير والتصحر وانتشار الأوبئة والأمراض وكذلك على الحياة البرية. (بترا)