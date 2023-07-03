روسيا تحبط محاولة لاغتيال رئيس شبه جزيرة القرم

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ووفقا لبيان صادر عن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، تم اعتقال مواطن روسي جندته أجهزة المخابرات الأوكرانية، وتم تدريبه في أوكرانيا على المتفجرات والألغام.وخطط الرجل لتفجير سيارة أكسيونوف، لكن تم القبض عليه وبحوزته العبوة الناسفة قبل أن ينفذ المخطط، وتم فتح قضية ضده بتهمة محاولة ارتكاب عمل إرهابي وحيازة متفجرات بشكل غير قانوني، وفقا لما ذكرته وكالة نوفوستي الروسية للأنباء.وأوقف مواطن روسي مولود العام 1988 بشبهة تجنيده من "جانب عناصر في جهاز الاستخبارات الأوكرانية (أس بي يو)" على ما أفاد المصدر نفسه مؤكدا أن الرجل "تابع تدريبا على استخبارات التخريب في أوكرانيا بما يشمل المتفجرات".وأضاف "لم يتسن الوقت لواضع القنبلة لتنفيذ نيته الإجرامية لأنه أوقف عندما كان يتسلم العبوة الناسفة من مخبأ".وكتب اكسيونوف عبر تلغرام "أجهزة الاستخبارات تعمل بشفافية وفاعلية. أنا على ثقة أننا سنعثر على المحرضين على هذه الجريمة ونعاقبهم" شاكرا جهاز الأمن الفيدرالي الروسي على "إحباطه محاولة الاغتيال" هذه، وفقا لفرانس برس.منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا في فبراير 2022 نفذت عدة هجمات قتل فيها أو جرح مسؤولون عينتهم روسيا للبلاد نسبتها موسكو إلى كييف.يشار إلى أن روسيا ضمت شبه جزيرة القرم في مارس 2014 بعد تدخل للقوات الروسية الخاصة و"استفتاء" دانته كييف والدول الغربية.وتشكل شبه جزيرة القرم قاعدة لوجستية مهمة للقوات الروسية التي تقاتل في جنوب أوكرانيا حيث تشن قوات كييف هجوما منذ أسابيع عدة.