روسيا تدعو لاجتماع عاجل لمجلس الأمن بشأن الضربات الأميركية

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أدانت الخارجية الروسية الضربات الأميركية على سوريا والعراق، واعتبرتها "انتهاكا صارخا للقانون الدولي".ودعت الخارجية الروسية إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي بشأن هذه الضربات.وقالت الخارجية إنه "من الواضح أن الضربات الجوية الأميركية مصممة خصيصا لتأجيج الصراع في المنطقة".