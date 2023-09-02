روسيا تفعل صواريخها الإستراتيجية وأوكرانيا تطور أسلحة بعيدة المدى

اضافة اعلان

عواصم - أعلن رئيس وكالة الفضاء الروسية وضع نظام الصواريخ الإستراتيجية سارمات في الخدمة القتالية، في حين قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن القيادة الأوكرانية تسعى حاليا لزيادة مدى الأسلحة الهجومية التي يبلغ مداها حاليا 700 كيلومتر.يأتي ذلك في وقت نقل فيه عن عمدة موسكو أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت صباح امس مُسيّرة أوكرانية جنوب شرقي العاصمة، في حين قال رومان ستاروفويت حاكم منطقة كورسك الروسية إن مسيرتين أوكرانيتين هاجمتا فجرا مدينة كورتشاتوف التي تضم محطة للطاقة النووية.كما دعا عمدة موسكو إلى توسيع الدفاعات الجوية في المدينة لمواجهة الارتفاع الملحوظ في هجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية.وقال حاكم مقاطعة بريانسك (غربي روسيا) ألكسندر بوغوماز إن الحرس الوطني الروسي أسقط 3 طائرات مسيرة فوق بريانسك، في حين أعلنت وزارة الدفاع تدمير طائرة مسيرة أخرى بواسطة الدفاعات الجوية فوق منطقة فوسكريسينسكي بمقاطعة موسكو.وذكر ستاروفويت أن خدمات الطوارئ تقيّم الأضرار التي لحقت بمبنى إداري وآخر سكني جراء الهجوم، من دون الإشارة إلى وقوع أي ضرر بالمحطة النووية.كما قال رئيس مديرية الاستخبارات الأوكرانية -في منشور على منصة تليغرام- إن الطائرات المسيرة التي استخدمت في الهجوم على قاعدة "كريستي" الجوية الروسية في منطقة بيسكوف انطلقت من الداخل الروسي، مشيرا إلى أن قسما من قوات بلاده تعمل من داخل الأراضي الروسية.كييف تنتقدمن ناحية أخرى، طالبت أوكرانيا منتقدي وتيرة هجومها المضاد المستمر منذ 3 أشهر بأن "يصمتوا"، في أوضح إشارة حتى الآن على استياء كييف من تسريبات لتصريحات مسؤولين غربيين بأن القوات الأوكرانية تتقدم ببطء شديد.فمنذ أن شنت أوكرانيا هجوما مضادا تستخدم فيه معدات عسكرية غربية بمليارات الدولارات، استعادت أكثر من 12 قرية، لكنها لم تتمكن بعد من اختراق الدفاعات الروسية الرئيسية.ونقلت تقارير في صحيفتي "نيويورك تايمز" و"واشنطن بوست" ومؤسسات إخبارية أخرى -الأسبوع الماضي- عن مسؤولين أميركيين وغربيين قولهم إن الهجوم لم يرق إلى مستوى التوقعات. وانتقد البعض إستراتيجية كييف، واتهموها بتركيز قواتها في الأماكن الخطأ.وفي حين تقول موسكو إن الهجوم الأوكراني فشل بالفعل، يقول القادة الأوكرانيون إنهم يتحركون ببطء عمدا لإضعاف الدفاعات والإمدادات الروسية وتقليل الخسائر عندما يهاجمون في نهاية المطاف بكامل قوتهم.وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا للصحفيين إن "انتقاد الوتيرة البطيئة للهجوم المضاد يعني.. البصق في وجه الجندي الأوكراني الذي يخاطر بحياته كل يوم ويتقدم ويحرر كيلومترا تلو الآخر من الأراضي الأوكرانية".دبابات أبرامزفي سياق آخر، قالت صحيفة بوليتيكو الأميركية إن أوكرانيا ستتسلم منتصف شهر أيلول (سبتمبر) الحالي أول 10 دبابات من أصل 31 دبابة أميركية من طراز أبرامز.وأضافت الصحيفة أن ذلك يأتي بعد أن أنهى مئتا عسكري أوكراني تدريبات على قيادة واستخدام هذا النوع من الدبابات الثقيلة في قاعدة عسكرية في ألمانيا.-(وكالات)