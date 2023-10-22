روسيا ستطلب عقد اجتماع جديد لمجلس الأمن بشأن غزة

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أعلنت روسيا اليوم أنها ستطلب من مجلس الأمن الدولي عقد اجتماع جديد لبحث الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.وقال دميتري بوليانسكي النائب الأول للممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، في تصريح له، إن بلاده ستطلب عقد اجتماع جديد لمجلس الأمن الدولي بشأن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.وأضاف بوليانسكي: "سنعقد بالتأكيد جلسة جديدة لمجلس الأمن، وكما أظهرت التجربة، لا يجرؤ أحد غيرنا على القيام بذلك"، لافتا إلى أن الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول الوضع في الشرق الأوسط ستستأنف هذا الأسبوع.وفشل مجلس الأمن يوم الثلاثاء الماضي، في تمرير مشروع قرار روسي دعا لهدنة إنسانية في قطاع غزة، بعد استخدام أمريكا وبريطانيا وفرنسا حق النقض (الفيتو) ضد المشروع. وكالات