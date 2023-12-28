الخميس 28 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

روسيا: واشنطن أعاقت لسنوات إقامة دولة فلسطينية

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دمار غزة

صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الولايات المتحدة "أعاقت لسنوات" محاولات إقامة دولة فلسطينية.


وقال لافروف في مؤتمر صحفي مع نظيره الهندي سوبرامانيام جايشانكار بموسكو الأربعاء: "نعلم قدرة الغرب وخاصة الولايات المتحدة وكيف تعلن النصر، ونعلم كيف انتصروا في فيتنام وأفغانستان والعراق".

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وأكد لافروف أنه "لم يطرأ أي تحسن في أي من الدول التي تستخدمها واشنطن للدفاع عن مصالحها".


وأضاف: "انظروا إلى ما حدث في الشرق الأوسط، في قطاع غزة، لأن واشنطن منعت لسنوات عديدة محاولات إقامة دولة فلسطينية وفقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة". وكالات 

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