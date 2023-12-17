الإثنين 18 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

رويترز عن مصادر مصرية: حماس وإسرائيل منفتحتان على هدنة لكن هناك خلافات

000_344A6UC
أرشيفية


نقلت وكالة رويترز عن مصادر مصرية قولها إن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل منفتحتان على تجديد وقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى، لكن لا تزال هناك خلافات حول كيفية تنفيذه.
ووفقا للمصادر، فإن حماس تصر على:
وقف إطلاق النار بشكل كامل.
وقف الطيران كشرط رئيسي للقبول بالتفاوض.
تراجع قوات الاحتلال لبعض الخطوط على الأرض في القطاع.
حماس تحدد قائمة الأسرى الإسرائيليين ولا يفرض عليها قوائم.

اضافة اعلان


ووافقت إسرائيل على مطالب حماس ولكنها:
تطالب بجدول زمني للإفراج عن الأسرى وقائمة بأسمائهم.
ترفض التراجع إلى بعض الخطوط على الأرض. - الجزيرة

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
Untitled-1

أكثر من 60 شهيدا في قصف للاحتلال على غزة

منذ1 ساعة
أرشيفية

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في محيط دمشق

منذ1 ساعة
غزيون يقفون على أنقاض حي دمره قصف الاحتلال المتواصل على مناطق مختلفة من القطاع-(وكالات)

الاحتلال يبدي قبولا للتفاوض بملف الأسرى

منذ1 ساعة
الرئيس الأميركي جو بايدن

صداع "غزة بعد الحرب" يؤرق واشنطن

منذ1 ساعة
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

الدعوات لانتخابات وقت الحرب دلالة إخفاق للاحتلال بمعركته في غزة

منذ1 ساعة
أرشيفية

هيئة البث الإسرائيلية: الحكومة تدرس الإفراج عن أسرى نوعيين

منذ2 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

يقتلون الشهود ويطمسون الشهادات

ماهر أبو طير |اليوم

92 صحفيا شهيدا.. سياسة الكيان: اقتلوهم.. لا تتركوا منهم أحدا

جهاد المنسي |اليوم

الكويت وفلسطين

نضال منصور |اليوم

الاتفاق على نقاط الاختلاف!

يعقوب ناصر الدين |اليوم

الأردن وفلسطين وتذاكي إيران

سميح المعايطة |اليوم
ترجمات
فلسطينيون ناجون من تحت أنقاض المنازل التي دمرت في غارة جوية إسرائيلية على مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، 20 تشرين الثاني (نوفمبر) 2023 – (المصدر)

‏"مصنع للاغتيالات الجماعية": داخل حملة القصف الإسرائيلي المرخص لغزة‏ (3-2)

ترجمات | منذ2 ساعة
1702722723410989600

‏"مصنع للاغتيالات الجماعية": داخل حملة القصف الإسرائيلي المرخص لغزة‏ (3-1)

ترجمات |16 كانون الأول 2023
1702601362619989900

لماذا لن تتغير إسرائيل؟

ترجمات |15 كانون الأول 2023
دبابات عسكرية إسرائيلية تقترب من السياج الحدودي مع قطاع غزة، 5 كانون الأول (ديسمبر) 2023 – (المصدر)

فشل إسرائيل في غزة‏

ترجمات |13 كانون الأول 2023
حيدر إبراهيم الغراوي، أمين عام ميليشيا "أنصار الله الأوفياء" العراقية - (أرشيفية)

"أنصار الله الأوفياء" (اللواء 19 في "الحشد الشعبي"): لمحة عامة

ترجمات |13 كانون الأول 2023
أرشيفية

استعادة شعار "من النهر إلى البحر"‏

ترجمات |13 كانون الأول 2023
 