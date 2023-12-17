رويترز عن مصادر مصرية: حماس وإسرائيل منفتحتان على هدنة لكن هناك خلافات



نقلت وكالة رويترز عن مصادر مصرية قولها إن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل منفتحتان على تجديد وقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى، لكن لا تزال هناك خلافات حول كيفية تنفيذه.

ووفقا للمصادر، فإن حماس تصر على:

وقف إطلاق النار بشكل كامل.

وقف الطيران كشرط رئيسي للقبول بالتفاوض.

تراجع قوات الاحتلال لبعض الخطوط على الأرض في القطاع.

حماس تحدد قائمة الأسرى الإسرائيليين ولا يفرض عليها قوائم.

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ووافقت إسرائيل على مطالب حماس ولكنها:

تطالب بجدول زمني للإفراج عن الأسرى وقائمة بأسمائهم.

ترفض التراجع إلى بعض الخطوط على الأرض. - الجزيرة