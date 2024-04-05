الجمعة 05 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

ريال مدريد يحدد سعر إبراهيم دياز للأندية الراغبة في ضمه

660fda1b4c59b73378201110
إبراهيم دياز

حدد نادي ريال مدريد سعر بيع لاعبه المغربي إبراهيم دياز، وذلك بعدما أبدت عديد الأندية الأوروبية اهتمامها بالحصول على خدماته.


بشكل عام وفي حال قدوم كيليان مبابي إلى صفوف ريال مدريد، فإن إبراهيم دياز سيفقد مكانه الأساسي بتشكيل المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

اضافة اعلان


ووفقا لما نشرته صحيفة "سبورت"، فإنه "مثلما اختار دياز تمثيل المغرب وترك منتخب إسبانيا وذلك لعدم المشاركة، فلنفس السبب يمكنه المطالبة بالرحيل عن ريال مدريد".

 

ويعد دياز أحد أهم العناصر الموجودة في تشكيل النادي الملكي الموسم الحالي، وهو تعزيز هجومي هام لكارلو أنشيلوتي، الذي اعتمد عليه في كثير من الأحيان.
 
وأشارت الصحيفة إلى أن ريال مدريد حدد قيمة 60 مليون يورو وذلك من أجل التفريط في خدمات لاعبه المغربي إبراهيم دياز، والذي حتى الآن لم يطلب الرحيل.


الدولي المغربي لديه عقد يمتد حتى عام 2027، لكن راتبه في الفئة الأدنى بالفريق ويحتل المركز الـ19 بإجمالي يصل إلى 8 مليون يورو.

ومن المقرر أن يستضيف ريال مدريد نظيره مانشستر سيتي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الثلاثاء القادم على ملعب "سانتياغو برنابيو".

 

على أن تقام مباراة الإياب بين الفريقين على ملعب الاتحاد معقل "السيتيزينس" الأربعاء 17 أبريل الجاري.

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
WhatsApp Image 2024-04-05 at 12.54.48.jpeg-d2d0b0d6-93e0-49ff-8d1f-674407d7a229

120 ألفا يؤدون صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان في المسجد الأقصى

منذ3 ساعة
ترامب

ترامب: إسرائيل تخسر معركة العلاقات العامة وعليها وقف الحرب

منذ13 ساعة
مقاتلة أميركية تقلع للمشاركة في شن ضربات ضد الحوثيين في اليمن

الجيش الأميركي: دمرنا صاروخا حوثيا مضادا للسفن

منذ13 ساعة
إدخال 80 شاحنة مساعدات إنسانية إلى غزة عبر معبر رفح

"إسرائيل" تقرر زيادة المساعدات لغزة وفتح معبر بيت حانون

منذ13 ساعة
ارتفاع عدد شهداء قطاع غزة إلى 33037

منظمات إغاثة: حمايتنا في غزة تقع على عاتق إسرائيل

منذ13 ساعة
قوات الاحتلال تقتحم عدة مدن في الضفة

اقتحامات واعتقالات جديدة في الضفة الغربية

منذ15 ساعة
افكار و مواقف
ترجمات
‏جنازة الفتى الفلسطيني مصطفى أبو شلبك، 16 عامًا، الذي قتلته قوات الاحتلال في مخيم قلنديا بالضفة الغربية، 4 آذار (مارس) 2024 - (المصدر)‏

يحدث أيضا: القمع والعنف في الضفة الغربية

ترجمات |04 نيسان 2024
عسكريون من الذراع السيبراني للجيش الإيراني - (أرشيفية)

الأمن السيبراني والمراقبة: استراتيجية إيران المزدوجة للأمن القومي

ترجمات |04 نيسان 2024
مؤيدون لفلسطين يحتجون على سياسة بلدهم في ساحة البرلمان في لندن، 21 شباط (فبراير) 2024 - (المصدر)‏

الإسلام وقرن من التشويه الغربي‏

ترجمات |04 نيسان 2024
فلسطينيون يتفقدون الدمار الذي لحق بمربع سكني بعد قصف الاحتلال له بالقطاع-(وكالات)

تدمير العشب في غزة‏: الوقت ينفد لإنقاذ الفلسطينيين وإمكانية قيام دولة فلسطينية

ترجمات |02 نيسان 2024
1711921933570909700

‏تواطؤ الولايات المتحدة بالإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة‏

ترجمات |01 نيسان 2024
ترامب

العالم غافل عن أخطار عهد رئاسي ثان لترامب

ترجمات |01 نيسان 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
بس

بس

إسطنبول ! 03 نيسان 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - إسطنبول

ويبقى الأردن سندا لفلسطين العزيزة 03 نيسان 2024

حمزة حجاج -ويبقى الأردن سندا لفلسطين العزيزة

رمضان والبركان 01 نيسان 2024

hajjaj copy

الأردن في رمضان 31 آذار 2024

حمزة حجاج -الأردن في رمضان

الأوضاع الاجتماعية في رمضان 30 آذار 2024

حمزة حجاج - الأوضاع الاجتماعية في رمضان
 
 