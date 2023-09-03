الإثنين 04 أيلول 2023
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زلزال بقوة 5 درجات يضرب أذربيجان

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زلزال
أعلن المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل عن تسجيل زلزال بقوة 5.0 درجة وعلى عمق 18 كليومترا في أذربيجان.

ووفقا لبيانات مركز رصد الزلازل، كان مركز الزلزال على بعد 29 كيلومترا شمال غرب مدينة أدجيكابول.اضافة اعلان

ولم يتم الإبلاغ حتى اللحظة عن وقوع إصابات أو أضرار في مكان الزلزال.

وفي يوليو الماضي، ضرب زلزال قوي العاصمة الأذربيجانية باكو. وكالات 

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