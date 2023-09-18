زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب تايوان

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أعلن مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض أن زلزالاً قوته 6.1 درجات هز شمال شرقي منطقة تايوان اليوم الاثنين.وأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق 171 كيلومتراً. وكالات