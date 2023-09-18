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زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب تايوان

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زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب تايوان
أعلن مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض أن زلزالاً قوته 6.1 درجات هز شمال شرقي منطقة تايوان اليوم الاثنين.

وأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق 171 كيلومتراً. وكالات اضافة اعلان
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