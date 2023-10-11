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الأربعاء 11 تشرين الأول 2023
5:00 ص
زلزال قوي يفوق 6 درجات يهز أفغانستان
مقياس ريختر
قال مركز الأبحاث الألماني للعلوم الجيولوجية (جي.إف.زد) إن زلزالا قوته 6.3 درجات هز شمال غرب أفغانستان اليوم الأربعاء.
وأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات. وكالات
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