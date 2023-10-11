زلزال قوي يفوق 6 درجات يهز أفغانستان

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قال مركز الأبحاث الألماني للعلوم الجيولوجية (جي.إف.زد) إن زلزالا قوته 6.3 درجات هز شمال غرب أفغانستان اليوم الأربعاء.وأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات. وكالات