الأربعاء 11 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

زلزال قوي يفوق 6 درجات يهز أفغانستان

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مقياس ريختر
قال مركز الأبحاث الألماني للعلوم الجيولوجية (جي.إف.زد) إن زلزالا قوته 6.3 درجات هز شمال غرب أفغانستان اليوم الأربعاء.

وأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات. وكالات اضافة اعلان
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