الأربعاء 29 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

زلزال قوي يهز عُمان بقوة 5.5 درجة

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مقياس ريختر
سجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة لـ «المركز الوطني للأرصاد» في سلطنة عمان زلزالا بقوة 5.5 درجة – ريختر في تمام الساعة 01:05، الموافق 29/11/2023 حسب التوقيت المحلي لسلطنة عمان. اضافة اعلان



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