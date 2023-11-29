زلزال قوي يهز عُمان بقوة 5.5 درجة

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سجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة لـ «المركز الوطني للأرصاد» في سلطنة عمان زلزالا بقوة 5.5 درجة – ريختر في تمام الساعة 01:05، الموافق 29/11/2023 حسب التوقيت المحلي لسلطنة عمان.