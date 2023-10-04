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الأربعاء 04 تشرين الأول 2023
7:31 م
زلزال يضرب سوريا
العلم السوري
أعلن المركز الوطني للزلازل في سوريا، اليوم الخميس، تسجيل زلزال بقوة 4.2 درجات على مقياس ريختر، شمال مدينة اللاذقية في سوريا.
وأوضح المركز في بيان أن مركز الزلزال يقع شمال اللاذقية، ويبعد عنها 49 كيلومتراً، وعلى عمق 17 كيلومتراً.
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وأشار البيان إلى أنه لم يُبلغ عن وقوع أي أضرار أو إصابات جراء الزلزال.وكالات
مقياس ريختر
المركز الوطني للزلازل
اللاذقية
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