زلزال يضرب سوريا

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أعلن المركز الوطني للزلازل في سوريا، اليوم الخميس، تسجيل زلزال بقوة 4.2 درجات على مقياس ريختر، شمال مدينة اللاذقية في سوريا.وأوضح المركز في بيان أن مركز الزلزال يقع شمال اللاذقية، ويبعد عنها 49 كيلومتراً، وعلى عمق 17 كيلومتراً.وأشار البيان إلى أنه لم يُبلغ عن وقوع أي أضرار أو إصابات جراء الزلزال.وكالات