زوجة زيلينسكي تحذر من "أسوأ سيناريو للبشرية"

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حذرت السيدة الأولى في أوكرانيا، من أن انتصار روسيا في الحرب الحالية المندلعة منذ 18 شهرا سيكون أسوأ سيناريو للبشرية.ودعت أولينا زيلينسكي في مقابلة مع منصة "إندبندنت" البريطانية العالم إلى عدم الإقلال من اهتمامه بأوكرانيا حيث يقاتل جنودها من أجل ما قالت إنه "التوازن الديمقراطي" في العالم.وقالت إن بلادها قلقة من تقليل العالم من شأن التهديد الأوسع الذي تمثله موسكو.وبحسب "إندبندنت"، فإن المقابلة مع زيلينسكي نادرة فهي لا تتحدث أمام الإعلام كثيرا، وأجريت المقابلة في القصر الرئاسي بكييف الذي يخضع لإجراءات مشددة.وذكرت السيدة الأولى في أوكرانيا أن قوات بلادها تحارب في أكثر الصراعات دموية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.وقالت: "إذا تمكن المعتدي (تقصد روسيا) من الانتصار الآن، فذلك سيكون أسوأ سيناريو لكل البشرية"، فهذا يعني أن الردع العالمي غير ناجح، وبوسع أي شخص يمتلك القوة والقدرات المالية الكبيرة أن يصنع ما يحلو له".وكررت مطالب زوجها الرئيس فولوديمير زيلينسكي للغرب بشأن الحاجة إلى الدعم السريع حتى تتمكن من محاربة القوات الروسية بشكل أفضل.-سكاي نيوز