زوجة نتنياهو تتهم عائلات المحتجزين بدعم السنوار

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انتقدت سارة نتنياهو، زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي، أقارب المحتجزين في غزة، وذلك أثناء تواجدها مع زوجها ومسؤول كبير خلال لقاء مع العائلات بحسب القناة 12 الإسرائيلية.وفقا لتقرير المحطة، قالت سارة نتنياهو للعائلات إن تصريحاتهم في وسائل الإعلام كانت تدعم زعيم الفصائل الفلسطينية، يحيى السنوار، ما أثار ردود فعل غاضبة، بما في ذلك من بعض الذين صرخوا على زوجة رئيس الوزراء.وبحسب القناة، فإن رئيس الوزراء حاول التوسط لصالح زوجته، مشيرا إلى قلقها على محنة المحتجزين ، وأخبر العائلات أن إسرائيل «تفكر في إعلان ترحيل السنوار من غزة»، في إشارة محتملة إلى تقارير تفيد بأن إسرائيل قد تسمح لقادة الفصائل بمغادرة القطاع وتجنيبهم حياتهم، مقابل إطلاق سراح جميع المحتجزين المتبقين، وإنهاء الحرب.على جانب اخر، بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي تسريح قوات الاحتياط بسبب الأزمات الاقتصادية الكبيرة التي تضرب دولة الاحتلال، والتي تسببت في توقف الانتاج وكافة مناحي الحياة بالأراضي المحتلة.