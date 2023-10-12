الخميس 12 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

زيلينسكي يخطط لزيارة إسرائيل

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زيلينسكي يخطط لزيارة إسرائيل
أفاد موقع "أكسيوس" الإعلامي نقلا عن مسؤولين أوكرانيين وإسرائيليين، بأن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يخطط لزيارة إسرائيل.

وحسب مصادر الموقع، فإن ممثلي مكتب الرئاسة الأوكرانية وجهوا إلى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلبا رسميا لتنسيق الزيارة.اضافة اعلان

وتشير المصادر إلى أن مناقشة الزيارة لا تزال في مرحلتها الأولى، ولا توجد أي مواعيد محددة للزيارة المحتملة. وكالات 

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