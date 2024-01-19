الجمعة 19 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

ساندرز: أميركا متواطئة في مأساة الفلسطينيين

شبان يسعفون طفلة أصيبت جراء قصف منزلهم في غزة-(وكالات)
شبان يسعفون طفلة أصيبت جراء قصف منزلهم في غزة-(وكالات)
قال عضو مجلس الشيوخ الأميركي بيرني ساندرز إن الولايات المتحدة متواطئة في الكابوس الذي يعيشه الشعب الفلسطيني، وتزامن ذلك مع تنامي الانتقادات داخل المجلس تجاه مواقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.اضافة اعلان
وفي كلمة أمام مجلس الشيوخ، أكد ساندرز أنه يجد صعوبة في فهم سبب عدم تحرك الكونغرس لوقف معاناة الفلسطينيين ومعالجة الكارثة الإنسانية التي يواجهونها في غزة، وقال إن الولايات المتحدة متواطئة في المأساة التي يعيشها ملايين الفلسطينيين.
من جهتها، وصفت عضوة مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي إليزابيث وارن، رفض نتنياهو إقامة دولة فلسطينية ضمن أي ترتيبات لما بعد الحرب بـ"الخطير". وقالت إن هذا الرفض يتناقض مع السياسة الأميركية.
وأكدت وارن أن واشنطن تدعم حل الدولتين لأنه الطريق الوحيد لضمان السلام وأمن وكرامة الإسرائيليين والفلسطينيين.

انتقادات لنتنياهو
وأثار إعلان نتنياهو بأنه أبلغ إدارة الرئيس جو بايدن رفضه إقامة دولة فلسطينية بعد نهاية الحرب في غزة، موجة انتقادات حادة داخل الكونغرس.
وقال السيناتور الديمقراطي كريس ميرفي إن معارضة نتنياهو لقيام دولة فلسطينية قد تؤدي إلى تعقيد مصادقة مجلس الشيوخ على حزمة المساعدات لإسرائيل.
في حين أكد السيناتور الديمقراطي بيتر ويلش أن نتنياهو لا يشارك الولايات المتحدة قلقها بشأن فقدان أرواح الفلسطينيين. وأضاف أن رفض نتنياهو إقامة دولة فلسطينية يكشف أنه يريد أخذ الأموال الأميركية مع استمراه برفض نصائحها.

من جهتها، وصفت السيناتورة تامي داكويرث تصريحات نتنياهو بالمفزعة، كما اعتبر السيناتور بريان شاتز أن نتنياهو مخطئ ويصعّب الأمور بالنسبة لمستقبل إسرائيل.

صبر بايدن
من جانبها، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن صبر بايدن بدأ ينفد بسبب تصرفات نتنياهو "التي تثير الإحباط في البيت الأبيض والشعور بأنه لا يضع إعادة الأسرى على رأس سلم الأولويات".
وقالت الصحيفة إن إحباط الإدارة الأميركية سببه طول مدة الحرب بغزة ورفض نتنياهو مناقشة اليوم التالي لنهايتها.
وأضافت أن مسؤولين أميركيين نصحوا بايدن بالتعبير عن عدم ثقته بنتنياهو لأنه يطيل أمد الحرب لدوافع شخصية ومعني بمدّها رغم الخشية على أرواح الأسرى، كما دعا مسؤولون أميركيون بايدن إلى التنصل علانية من نتنياهو والتصريح بأنه فقد ثقته به مع التأكيد على الثقة بإسرائيل وشعبها، حسب ما جاء في الصحيفة.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
RC2WU3A0J8PK-1698232551

التوتر بين نتنياهو وإدارة بايدن يعكس الخلاف بشأن الحرب

منذ1 ساعة
file (5)

الاحتلال يعيق وصول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك

منذ2 ساعة
Doc-P-475011-638397788491435554

سرايا القدس: قصفنا تمركزا لجنود وآليات العدو شرق المغازي

منذ2 ساعة
1705649780056

مقتل جندي إسرائيلي متأثرا بجروح بمعارك غزة

منذ3 ساعة
6560f5084236044a867fd6bd

إيزنكوت: الاتفاق مع حماس وحده يضمن إطلاق "الرهائن"

منذ4 ساعة
65aa0d655ec53 (1)

ارتقاء 8 شبان بمخيمي طولكرم ونور شمس برصاص إسرائيلي

منذ4 ساعة
افكار و مواقف
ترجمات
مقاتلون حوثيون يلوحون بأسلحتهم خلال مسيرة تضامنية مع الفلسطينيين في العاصمة صنعاء،11 كانون الثاني (يناير) 2024 – (المصدر)

إيران تكسب من الغارات الجوية الأميركية على الحوثيين في اليمن‏

ترجمات |17 كانون الثاني 2024
ناشطون في ‏اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 29 تشرين الثاني (نوفمبر) 2023 - (المصدر)

شبح الأبارتيد عاد ليطارد إسرائيل ويجلب الأمل للفلسطينيين

ترجمات |17 كانون الثاني 2024
وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون في مجلس العموم البريطاني - (المصدر)

هل انتهكت إسرائيل القانون الدولي؟ شهادة كاميرون المراوغة

ترجمات |17 كانون الثاني 2024
مقاتل حوثي على شاطئ البحر الأحمر - (أرشيفية)

كيف أثرت هجمات الحوثيين على طرق التجارة العالمية

ترجمات |16 كانون الثاني 2024
جاءت الضربات ضد الحوثيين ردا على أسابيع من الاقتتال في البحر الأحمر – (المصدر)

الشرق الأوسط يستعد للفوضى مع تصاعد التوتر بين إيران والغرب

ترجمات |16 كانون الثاني 2024
ناشطون مناصرون للقضية الفلسطينية يطالبون بوقف تمويل إسرائيل - (أرشيفية)

ما النصر في غزة؟‏

ترجمات |15 كانون الثاني 2024
 