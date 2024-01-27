سباق المبادرات.. غزة صامدة والاحتلال يتنازع الحلول

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عواصم - تتصاعد الدعوات لوقف إطلاق النار في قطاع غزة في ظل تواصل العدوان، وارتقاء عشرات آلاف الشهداء والجرحى، واستمرار المقاومة التي تلحق خسائر معتبرة في صفوف قوات الاحتلال.ومنذ الهدن الإنسانية التي استمرت 7 أيام التي انتهت في 30 تشرين الثاني (نوفمبر) 2023، لم تتوقف الوساطات التي اشتركت فيها قطر ومصر والولايات المتحدة لإنجاز هدن جديدة أو وقف إطلاق النار، وفي القلب منها عملية تبادل للأسرى بين الاحتلال وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، كخطوة مهمة لوقف الحرب المستمرة منذ أكثر من 110 أيام.وقد شهدنا في الأيام الأخيرة تسارعا في جهود الوساطة مرتبطة بتصاعد الدعوات في الكيان الصهيوني، خاصة من أهالي المحتجزين لإنجاز هذه الصفقة، التي أصبحت حكومة بنيامين نتنياهو تسعى لها لتهدئة الساحة الداخلية، وتخفيف حدة الانتقادات الدولية والأميركية، لكن دون التعهد بوقف الحرب، والانسحاب من قطاع غزة.وعلى الجانب الآخر، تريد حماس هذه الصفقة أن تكون شاملة لتكون مدخلا لوقف الحرب، وانسحاب قوات الاحتلال من غزة.ولو استعدنا الذاكرة لعرفنا أن الاحتلال هو أول من عرض هدنة محدودة تستمر بضعة أيام، بحيث تطلق حماس نحو 40 من النساء والمرضى وكبار السن، مقابل وعد بالإفراج عن عدد من كبار الأسرى الفلسطينيين ممن لديهم أحكام عالية، دون أن تربط ذلك بمرحلة أخرى، يتم فيها صفقة شاملة للتبادل تكون مدخلا لوقف الحرب.وكان نصيب هذه المبادرة الرفض من حماس، واستمرت الخسائر الصهيونية في الحرب، مع تصاعد وتيرة الاحتجاجات، لتشمل إضافة لأهالي الأسرى، مجموعة من السياسيين والعسكريين السابقين.ويقف رئيسا الوزراء الأسبقان إيهود أولمرت وإيهود باراك في صفوف المحتجين، وقد أكدا في موقفين منفصلين أنه لا يمكن تحقيق هدفي إسقاط حماس واستعادة الأسرى معا، وأنه يجب الذهاب لصفقة الأسرى مباشرة، بعد إخفاق الحملة العسكرية الصهيونية في تحجيم حماس، ضمن المدة الزمنية الضيقة المتاحة للحرب، وفقا للمطالب الأميركية.ولم تتوقف الأطراف المعنية عن تقديم مبادرات اشتركت جميعها بوضع مراحل للتنفيذ، وليس مرحلة واحدة، ولكن يبدو أن الخلاف لا يدور على المراحل، بل على تفاصيل هذه المراحل، ومآلاتها وتأثيرها في مستقبل الحرب.وقد اكتسبت المبادرات زخما كبيرا مع تلقي الاحتلال ضربات عنيفة في غزة، أحدثت المزيد من التفاعل الداخلي مع وقف النار، إضافة لاشتداد الضغوط الأميركية، والقضية التي رفعتها جنوب أفريقيا لمحكمة العدل الدولية ضد الاحتلال.ولذلك شهدنا غزارة في التسريبات التي أوردتها وسائل الإعلام الصهيونية عن المبادرات التي قُدمت ومواقف الأطراف منها، بينما اكتفت حماس باستقبال المبادرات ومناقشتها مع الوسيطين المصري والقطري، والرد عليها دون التطرق لذلك في الإعلام، وهو النهج الذي اتبعه الوسطاء بشكل عام.لا يريد وقفا دائما لإطلاق النار في المرحلة الحالية طالما لم يحقق هدف إضعاف حماس، مدعوما بذلك من الموقف الأميركي، ولا يريد التعهد بالانسحاب الكامل من غزة، طالما أنه لم يُنهِ مهمته فيها، رغم أن الموقف الأميركي يريد منه ذلك، ولكنه يعطيه مهلة غير محددة للإنجاز. ولا يريد الالتزام بمبدأ "الكل مقابل الكل"ولا يريد نتنياهو أن يبدو مهزوما في أي اتفاق، في الوقت نفسه الذي يبحث فيه عن مخرج من استمرار إخفاق جيشه في تحقيق إنجاز على الأرض، ولذلك نجده يصعِّد على الأرض، خاصة في خان يونس جنوب قطاع غزة، حيث يعتقد أنه يمكن أن يحقق إنجازا أو نصرا بقتل أو اعتقال قادة حماس أو جزء منهم، ليظهر بعد ذلك أنه دخل عملية التفاوض من موقع المنتصر.كما يحرص نتنياهو دائما على القول إن الضغط العسكري هو الذي سيجبر حماس على إجراء عملية تبادل، رغم أن الهدن الإنسانية تمت في ضوء وقف إطلاق النار، حيث أخفقت القوة العسكرية بعد ذلك في إطلاق أي أسير لدى حماس.غير أنه يواجه ضغطا متصاعدا، وانتقادات حادة لاستمراره بالحرب، الأمر الذي يعدّه كثير من الصهاينة بأنه ينبع من رغبته في البقاء في الحكم.إلا أن نتنياهو ما يزال يخضع للوزيرين المتطرفين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش اللذين يهددان بالانسحاب من الحكومة في حال وقف الحرب، وهو ما يدفع نتنياهو لمداراتهما حتى لا يتسببا بسقوط الحكومة، مما قد يسفر عن خضوع نتنياهو للمحاكمة بقضايا الفساد المرفوعة ضده.لا تمانع أن تبدأ الصفقة بالإفراج عن فئات مدنية، مثل: النساء وكبار السن والمرضى، وقد يصل عدد هؤلاء إلى 40، على أن يكون ذلك جزءا من تصور شامل لصفقة تنتهي بوقف النار، وترفض أن تكون هذه مجرد مرحلة يستفيد منها نتنياهو لتخفيف الضغط عليه جماهيريا، ثم يعيد استئناف الحرب.وتشترط الحركة: أن تبدأ المرحلة الأولى بوقف النار، وصولا لإتمام الصفقة الكاملة، وأن تنتهي أي صفقة بالوقف الشامل لإطلاق النار، وانسحاب قوات الاحتلال الكامل من قطاع غزة.وايضا، وجود ضمانات تتعلق بعدم اعتداء الاحتلال على غزة، أو إعادة اعتقال المفرج عنهم من الفلسطينيين.وما تزال حماس تمتلك قوة عسكرية تستطيع بها إلحاق خسائر معتبرة بالاحتلال، والدليل على ذلك عملية المغازي التي قتلت بها 21 جنديا للاحتلال دفعة واحدة، من خلال تفجير مزدوج لدبابة ومنزل مفخخ بجنود الاحتلال، حيث ستزيد مثل هذه العمليات النوعية من مفاعيل الأزمة داخل الكيان، من خلال تصعيد المطالبات بإنجاز صفقة شاملة مع حماس، حتى لو أدت لوقف الحرب.- (وكالات)