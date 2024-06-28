"سببها البرق" حرائق الغابات تلتهم مساحات شاسعة في ولاية كاليفورنيا

قال مسؤولو الإطفاء إن سلسلة من حرائق الغابات الناجمة عن البرق اشتعلت في وسط ولاية كاليفورنيا الأمريكية مما أدى إلى عمليات إخلاء إلزامية في مقاطعة فريسنو التابعة للولاية.



والتهمت النيران نحو 10 آلاف فدان من المساحات الخضراء، وحولتها إلى رماد بلون أسود ما يجعله "أكبر حادث حرائق غابات في الولاية" التي تقع جنوب غرب الولايات المتحدة.

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ويتكون الحريق من 3 حرائق كبيرة في الجزء الشرقي من مقاطعة فريسنو، بالإضافة إلى عدد من الحرائق الأصغر.

والحرائق التي اشتعلت بسبب ضربات متتالية للبرق أمس الخميس، تأثر بها أكثر من مكان ومنطقة في المقاطعة ما أدى إلى إصدار أوامر إخلاء إلزامية في فريسنو، في الوقت الذي لا يزال تكافح فيه فرق الإطفاء للسيطرة على النيران المشتعلة.



وفتحت منظمة "الصليب الأحمر" في الولاية ملاجئها للإخلاء لاستيعاب الأشخاص والحيوانات الصغيرة وملاجئ أخرى للحيوانات الأكبر حجما، فيما سيوفر المتطوعون المياه والوجبات والموارد الإضافية.





